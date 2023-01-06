لماذا الاستثمار في الجنيه الذهب أفضل في 2023؟.. الغرف التجارية تجيب

يُفاضل العديد من أصحاب المدخرات بين عدد من قنوات الاستثمار والأوعية الادخارية مع بداية العام الجديد والتغيرات الجذرية في خريطة الادخار بمصر بعد طرح شهادات بنكي الأهلي المصري ومصر ذات العائد 25%.

تفضيل الذهب كملاذ آمن ضد ارتفاع التضخم

وعلى الرغم من الإقبال الكبير المتوقع على الشهادات الجديدة، إلا أن نسبة غير قليلة من أصحاب المدخرات لا تزال تنظر إلى الذهب باعتباره الأداء الأفضل والأكثر أماناً وحفاظا على قيمة الأموال من التآكل نتيجة التضخم، وتفضل تلك الفئة الجنيهات الذهبية على وجه الخصوص لعدة مزايا أبرزها سهولة التسييل، أو التحويل إلى نقود.

وبحسب تصريحات المهندس عمرو المغربي، عضو مجلس إدارة شعبة الذهب باتحاد الغرفة التجارية فإن الذهب سيظل الاستثمار الآمن والمفضل لفئة كبيرة من أصحاب المدخرات، نظرا لاحتفاظه بقيمته والمزايا التي يحققها كملاذ آمن، حتى وإن كانت هناك منافسة من جانب الشهادات البنكية.

وأكد لـ «الوطن»، أن الذهب يعد الوعاء الادخاري الأفضل بالنسبة لأصحاب المدخرات الراغبين في الحفاظ على أموالهم على المدى الطويل، خاصة في ظل تنامي معدلات التضخم عالميا ومحليا.

واعتبر أن الاستثمار في الجنيه الذهب قد يكون أفضل للمدخرين الراغبين في الحصول على سيولة في الأجل القريب أو المتوسط خلال عام 2023، نظرا لسهولة وسرعة بيعه، كما أشار إلى أفضلية الجنيه الذهب عن المشغولات بسبب فارق سعر المصنعية.

بشكل عام شهدت أسعار الذهب على مدار الفترة الماضية تحركات صعودية مع تزايد التوقعات من جانب الأسواق بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قد يبدأ في تخفيف وتيرة رفع الفائدة خلال العام 2023، بعد شهور من زيادة الأسعار بأعلى وتيرة لها منذ عقود، في محاولة للسيطرة على معدلات التضخم التي بلغت أعلى مستوياتها منذ نحو 40 عاما.