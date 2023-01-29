مستشار وزير التموين لـ إيمان الحصري: لا يمكن تقليد الدمغة الحكومية على سبائك الذهب

أكد الدكتور ناجي فرج مستشار وزير التموين لشؤون صناعة الذهب، إنّ ما يثار عن انتشار سبائك مزيفة من الذهب في الأسواق أمر غير صحيح تماما، مشددًا على أن السبائك والمشغولات الذهبية مدموغة في مصلحة الدمغة، وجرى مراجعة عياراتها كما أنها آمنة.

الدمغات الحكومية مميزة

وأضاف «فرج»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري، مقدمة برنامج «مساء DMC»، على قناة DMC، أنّ الدمغات الموجودة على المصوغات البسيطة مثل السلسلة والحلق وغيرها، لا يمكن تقليدها، إذ أن الدمغات الحكومية مميزة وغير قابلة للتقليد، وواضحة تماما وتختلف عن أي دمغات أخرى، ويكتب فيها العيار.

السبائك والمشغولات تحمل اسم الشركات المنتجة

وتابع مستشار وزير التموين لشؤون صناعة الذهب، أنّ السبائك والمشغولات تحمل اسم الشركات المنتجة، وطالما كل هذه الضمانات موجودة مع الفاتورة فلا قلق، إذ أن كل المشغولات والسبائك مدموغة ومختومة من مصلحة الدمغة، وبالتالي فقد جرى مراجعتها، ولكن من يشتري الذهب اون لاينم فإنه يتحمل مسئولية نفسه لأن الغش بها كثير، فلا يجب شراء الذهب إلا من شركات معتمدة وذات سمعة.