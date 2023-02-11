مواعيد عرض مسلسل بالطو وفانلة وتاب.. 10 حلقات وأحداث كوميدية

دخلت مواعيد عرض مسلسل بالطو وفانلة وتاب في دائرة اهتمام الجمهور، وذلك بعد تصدر العمل «تريند» منصات التواصل الاجتماعي عقب عرض أول حلقتين من المسلسل، والذي لاقى اهتماما وسعا لدى قطاع كبير من المشاهدين منذ بداية عرضه يوم الأربعاء الماضى حصريا على منصة «Watch IT».

ومسلسل بالطو وفانلة وتاب مأخوذ عن رواية بنفس الاسم للكاتب والطبيب أحمد عاطف فياض، والذي شارك في كتابة السيناريو والحوار بالمسلسل، والذي يحمل توقيع المخرج عمر المهندس، ويشارك في بطولة المسلسل مجموعة كبيرة من الفنانين من بينهم عصام عمر، ومحمد محمود، وعارفة عبد الرسوم، ومحمود حافظ، بجانب عدد من ضيوف الشرف.

مواعيد عرض مسلسل بالطو وفانلة وتاب

وكشفت منصة «Watch IT» مواعيد عرض مسلسل بالطو وفانلة وتاب، المكون من 10 حلقات، حيث تذاع حلقتان من المسلسل في الأربعاء من كل أسبوع في تمام الساعة الـ 10 مساء، ويستمر عرض المسلسل حتى 8 مارس المقبل.

وتدور أحداث المسلسل حول الطبيب «عاطف» الذي يحصل على تكليفه بعد تخرجه من كلية الطب في وحدة صحية بإحدى قرى الريف المصري «طرشوخ الليف»، ليقع في عدد من الأزمات والمواقف الكوميدية.

الأعمال المعروضة على منصة «Watch IT»

وبجانب مسلسل بالطو وفانلة وتاب تعرض منصة «Watch IT» عدد من المسلسلات الجديدة من بينها «جروب الدفعة»، و«الكابوس»، إضافة إلى مسلسل «تياترو» الذي يعرض من الجمعة إلى الثلاثاء، بينما يعرض مسلسل «الأصلي» بطولة الفنانة ريهام عبد الغفور من السبت إلى الثلاثاء من كل أسبوع، وتعرض الحلقات الجديدة من المسلسلات على المنصة قبل عرضها على التلفزيون بـ24 ساعة.