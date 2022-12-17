«واتش إت» تعرض فيلم تامر حسني «مش أنا» 19 ديسمبر

كشفت منصة watch it، عن عرض فيلم «مش أنا» للفنان تامر حسني، يوم 19 ديسمبر، خلال الترويج لعدد كبير من الأعمال الفنية الجديدة، التي من المقرر عرضها.

مش أنا بطولة الفنانة حلا شيحة وماجد الكدواني

فيلم «مش أنا»، بطولة تامر حسني وحلا شيحة وماجد الكدواني، سوسن بدر، قصة وسيناريو وحوار تامر حسني، ومونتاج عمرو عاكف وإسلام عاكف، وإخراج سارة وفيق، والفيلم إنتاج مشترك بين شركة سينرجي وحسام حسني وأحمد دسوقي.

وتدور أحداث فيلم «مش أنا»، حول شاب يدعى حسن، ويجسد دوره الفنان تامر حسني، مصاب بمرض نفسي، ودائم التواجد مع والدته الفنانة سوسن بدر؛ لأنها أيضا مريضة.

تامر حسني يحيي حفلاً غنائياً في دولة الكويت

تامر حسني كان أحيا مؤخرًا، حفلًا غنائيًا كبيرًا في دولة قطر لصالح الجمهور المتواجد هناك، وأعقبها بحفل في دولة الكويت.

وشارك تامر حسني مجموعة من صور الحفل، عبر حسابه على «إنستجرام»، وعلّق عليها قائلًا: «من أجمل حفلات العمر في الكويت شكرًا جمهور الكويت الراقي العظيم محبتكم اللي شوفتها النهارده عمري ما هنساها شكرًا لكل الجاليات العربية الغالية، شكراً للجالية المصرية الحبيبة شرفتوني ونورتوني وأبهرتوني».