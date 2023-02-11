محافظ بورسعيد: تواصل جهود الأجهزة التنفيذية لرفع مياه الأمطار بالأحياء

أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، عن تواصل جهود الأجهزة التنفيذية في كافة الأحياء ومدينة بورفؤاد لرفع وسحب مياه الأمطار بالمحافظة منذ الصباح الباكر، فور تعرض البلاد لموجة من الطقس البارد وسقوط الأمطار.

متابعة الطقس على مدار الساعة

ووجه محافظ بورسعيد باستمرار رفع درجة الاستعدادات والطوارئ بالمحافظة والتعامل مع موجة الطقس غير المستقر، والمتابعة المستمرة على مدار الساعة لأحياء المحافظة، بالتعاون مع شركة المياه والصرف الصحي في إزالة المياه بالشوارع وكافة الآثار الناجمة عن حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.

تواجد الأجهزة المختصة ميدانيا

وشدد المحافظ على تواجد الأجهزة المختصة ميدانيا، ومتابعة أعمال شفط وسحب مياه الأمطار من الشوارع الرئيسية والفرعية، والدفع بالمزيد من سيارات ومعدات شفط المياه بالأحياء لإزالة أي تجمعات للمياه فور تساقط الأمطار لتيسير حركة المرور والتيسير على المواطنين.

يذكر أن محافظة بورسعيد تعرضت اليوم لأمطار رعدية استمرت لعدة ساعات، وسط انخفاض شديد في درجات الحرارة أثرت على حركة المارة في الشوارع، وانتشرت سيارات الفاكيوم والنافوري بالشوارع لسحب مياه الأمطار.