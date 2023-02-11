إصابة 6 أشخاص في حادث تصادم سيارتين على طريق «بورسعيد - المطرية»

أصيب 6 أشخاص بإصابات متفرقة في الجسم إثر وقوع حادث تصادم سيارتين ميني باص بأخرى على الطريق الجديد«بورسعيد - المطرية»، وانتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث وتقديم الإسعافات الأولية، وجرى نقل المصابين إلى أقرب مستشفى.

بلاغ بوقوع حادث طريق بورسعيد

تلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، اليوم، إخطارا من اللواء محمد عبد الهادي، مدير المباحث الجنائية بمديرية الأمن، يفيد بوجود بلاغ عن وقوع حادث تصادم سيارتين على الطريق الجديد«بورسعيد - المطرية»، وأسفر عن الحادث وقوع إصابات.

أسماء مصابين حادث طريق بورسعيد

وعلى الفور انتقل ضباط المباحث إلى مكان البلاغ وبالفحص والتحريات تبين اصطدام سيارة ميني باص بسيارة أخرى على طريق بورسعيد الجديد - المطرية أدى إلى إصابة كل من «حسن.م»، 40 عاما مقيم بالعصافرة، «رضا. ع.ع»، 53 عاما، مصاب بجرح بالجبهة وكدمة بالعين اضطراب بدرجة الوعي تحويل لعمل مقطعية، «ناهد.م.ف»، 49 عاما، مصابة بكدمة بالأنف، «محمد.ع.م» 22 عاما، مقيم بالمطرية، مصاب بكدمة بالقدم اليمنى،«نجلاء.ا.ع،» 40 عاما، مقيمة في العصافرة، ومصابة بكدمة وجرح بالرأس، و«فاطمة. م.ال»، 50 عاما، مقيمة في المطرية، مصابة بضيق تنفس.

الشرطة تفحص الحادث

جاري الفحص من خلال مباحث المرور للتعرف على أسباب وقوع الحادث والكشف عن ملابساته ورفع تقرير شامل إلى جهات التحقيق، وتحرر المحضر اللازم، وإحالته إلى جهات التحقيق.