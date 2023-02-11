تفاصيل حبس شخصين بتهمة تزوير المحررات الرسمية في بورسعيد والدقهلية

أمرت جهات التحقيق بحبس شخصين بتهمة تزوير المحررات الرسمية في نطاق محافظتي الدقهلية وبورسعيد، مقابل الحصول على مبالغ مالية من المواطنين، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت المباحث بسرعة الانتهاء من تحرياتها بشأن الواقعة.

القبض على المتهمين

وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت أمس الجمعة القبض على المتهمين بتزوير المحررات الرسمية في محافظتي الدقهلية وبورسعيد، مع ترويج تلك المحررات على المواطنين مقابل الحصول على مبالغ مالية، المتهم الأول بمنطقة المطرية في الدقهلية، وعثر بحوزته على نماذج لمستندات حكومية خالية من البيانات وبها علامات مائية مقلدة، والمتهم الثاني مقيم في بورسعيد وكان بحوزته هو الآخر نماذج مقلدة تم إعدادها للتزوير مع مبالغ مالية.

حبس المتهمين

تمت إحالة المتهمين إلى النيابة العامة، واعترفا بالواقعة وتزوير المحررات الحكومية مقابل الحصول على مبالغ مالية من المواطنين، وقررت النيابة حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

العقوبة القانونية

وعن العقوبة المنتظر توقيعها على المتهمين بتزوير المحررات الرسمية في بورسعيد والدقهلية، يقول المحامي رامي ربيع مقلد، إنَّهما سوف ينطبق عليهما المادة رقم 336 من قانون العقوبات، والتي تنص على الآتي:

«يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة، أو أي متاع منقول، وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير، أو بعضها، إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي، أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكاً له، ولا له حق التصرف فيه، وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة».