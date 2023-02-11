«تعليم بورسعيد»: المدارس جاهزة لاستقبال 182 ألف طالب بالفصل الدراسي الثاني غدا

أكدت الدكتورة هالة عبد السلام، وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، جاهزية جميع مدارس المحافظة لاستقبال 181646 طالبا وطالبة غدا، لبدء الفصل الدراسي الثاني، وذلك تحت رعاية اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد.

استقبال 18065 طفلا برياض الأطفال

وأضافت وكيل الوزارة في بيان، أن 556 قاعة رياض أطفال جاهزة لاستقبال 18065 طفلا، و162 مدرسة للمرحلة الابتدائية أنهت استعدادتها لاستقبال 91161 طالبا وطالبة خلال الفصل الدراسي الثاني.

116 مدرسة بالمرحلة الإعدادية

كما ذكرت الدكتورة هالة عبد السلام أن 116 مدرسة للمرحلة الإعدادية مستعدة لاستقبال 42299 طالبا وطالبة و41 مدرسة للمرحلة الثانوية جاهزة لاستقبال 15621 طالبا وطالبة، بين التعليم الرسمي العربي والرسمي للغات والخاص والدولي.

ولفتت وكيل تعليم بورسعيد إلى أن مدارس التعليم الفني وعددها 27 مدرسة ما بين التعليم الصناعي والتجاري والزراعي والمزدوج جاهزة أيضا لاستقبال 14500 طالب وطالبة على مستوى المحافظة.

وأوضحت أن جميع الكتب المدرسية متوافرة بمخازن المديرية وجار توزيعها اليوم على المدارس لتسليمها للطلاب صباح غد الأحد 12 فبراير مع انطلاق الفصل الدراسي الثاني.

وكانت وكيل الوزارة قد عقدت مسبقا سلسلة من الاجتماعات الموسعة مع قيادات التعليم ومديري مدارس التعليم العام والفني وشريحة عريضة من المعلمين، لتوضيح الأطر العامة لملامح الفصل الدراسي الثاني، وصولا لعقد امتحانات نهاية العام الدراسي.