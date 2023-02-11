مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة يكشف عن «بوستر» دورته السابعة

كشفت إدارة مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، عن بوستر دورته السابعة، التي تعقد في الفترة من 5 إلى 10 مارس 2023.

وبوستر مهرجان أسوان تتوسطه صورة لامرأة تخلط ملامحها بين ملامح نساء الجداريات المصرية القديمة، وبعض تفاصيل الوجوه الشرقية في بلاد العرب وما حولها، بقلادة مجردة تلف رقبتها، وبعض الرموز المتناثرة ما بين الفرعونية وتفاصيل الشريط السينمائي.

تفاصيل بوستر مهرجان أسوان

والمرأة هي بطلة بوستر مهرجان أسوان، إذ تقف بشموخ تستدعي «امرأة تمثال نهضة مصر» برؤية واقعية حداثية، وأحال مفهوم الزي الملكي في مصر القديمة إلى شريط فيلمي وكأن بطلة البوستر ملكة متوجة بالسينما.

وفي بوستر الدورة السابعة تمثل المرأة نساء جنوب العالم بشكل عام وتظهر وهي تستشرف المستقبل برصانة ملحمية تواجه بها كل مستجدات اليوم بقوة وشموخ وثبات على قاعدة يقابلها تكوين هرمي مقلوب من أعلى بشريط سينمائي صاعد كأجنحة إيزيس ليشكل رقم 7 تعبيرا عن رقم الدورة المقبلة.

وقام بتصميم البوستر الفنان هشام علي، وهو فنان بصري يعمل على استخدام الصور في التصميم الجرافيكي، وحصل على العديد من الجوائز وعمل في الكثير من الحملات والمشروعات الفنية الدولية، وسبق حصول الملصق الدعائي الذي صممه للدورة السادسة لمهرجان أسوان على المركز الثاني بين أهم بوسترات مهرجانات السينما في العالم، وفقا لاختيارات موقع «festivalina».

المكرمون في مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة

يذكر أن مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، يكرم أيضا النجمة نبيلة عبيد عن مجمل مشوارها السينمائي، والإعلامية درية شرف الدين، تقديرا لدورها في نشر الثقافة السينمائية، والمخرجة الهولندية ميكا دي يونج، تقديرا لعطائها السينمائي، والمخرجة والمنتجة التونسية سلمى بكار، تقديرًا لمشوارها الإبداعي الطويل.