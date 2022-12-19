مهرجان أسوان لأفلام المرأة يعلن تكريم نبيلة عبيد: نجمة من طراز فريد

قررت إدارة مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، تكريم الفنانة القديرة نبيلة عبيد، في افتتاح دورته السابعة التي ستعقد في الفترة من 5 إلى 10 مارس المقبل، تقديرا لعطائها السينمائي الكبير، الذي قدمت خلاله عددا كبيرا من الأفلام المهمة، أغلبها كانت تناقش قضايا المرأة.

نبيلة عبيد من رموز السينما المصرية

قالت الدكتورة عزة كامل، نائب رئيس مجلس أمناء المهرجان، إن نبيلة عبيد، تعد أحد رموز السينما المصرية عبر تاريخها الطويل، وصاحبة بصمة مهمة في تقديم قضايا المرأة على الشاشة الفضية، خاصة أنها قدمت العديد من روايات الكاتب الكبير الراحل إحسان عبدالقدوس، الذي يعتبر أكثر الأدباء المصريين والعرب تعبيرا عن هموم المرأة ومشكلاتها.

وأكد السيناريست محمد عبد الخالق رئيس المهرجان، أن تكريم نبيلة عبيد في مهرجان أسوان، يأتي اعترافا بفضلها في تقديم عشرات الأفلام المهمة، التي ستبقى في ذاكرة السينما العربية علامات على دور السينما الكبير في تبني هموم المجتمع، وقيادة الرأي إضافة لدورها الجمالي، مشددا على أنها نجمة من طراز فريد، قدمت أفلاما تحمل قيمة فنية رفيعة، وفي ذات الوقت تتمتع بجماهيرية ربما لا تحققها كثير من الأفلام الآن، ما جعلها واحدة من نجمات الشباك المعدودات في تاريخ السينما المصرية.

تاريخ نبيلة عبيد يضم أفلاما تبرز قضايا المرأة

أوضح الكاتب الصحفي حسن أبو العلا، مدير المهرجان، أن تاريخ نبيلة عبيد السينمائي، يضم أفلاما تبرز قضايا المرأة ومعاناتها، مثل «التخشيبة» مع عاطف الطيب، و«المرأة والساطور» مع سعيد مرزوق، و«العذراء والشعر الأبيض» مع حسين كمال، فضلا عن تعاونها مع مخرجي السينما المصرية الكبار مثل صلاح أبوسيف ويوسف شاهين وعاطف سالم وأشرف فهمي وعلى عبد الخالق ومحمد خان وسمير سيف، مشيرا إلى أن مشوار نبيلة عبيد السينمائي يكشف تنوع كبير، سواء في الشخصيات التي قدمتها، أو القضايا التي طرحتها أفلامها.

يذكر أن نبيلة عبيد قدمت أول بطولة لها على الشاشة الفضية من خلال فيلم «رابعة العدوية» مع المخرج نيازي مصطفى، فيما بزغت نجوميتها في منتصف السبعينيات ومنحها الجمهور لقب نجمة مصر الأولى، بعد أن قدمت عددا كبيرا من الأفلام التي حققت نجاحا جماهيريا ونقديا.

يذكر أن مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، يعقد دورته السابعة في الفترة من 5 إلى 10 مارس المقبل، بدعم من وزارتي الثقافة والسياحة، وبشراكة مع هيئة بلان إنترناشيونال إيجيبت، ومؤسسة درسوس، ومؤسسة أكت، وبرعاية المجلس القومي للمرأة ومحافظة أسوان، وفالكون جروب، وشركة مصر للطيران، ونقابة السينمائيين، وشركة رد ستار للإنتاج السينمائي، وشركة نيوبيكتشر للإنتاج الفني، ودي جي فايبز وسمارت فيجن، واستديوهات فايبريشن.