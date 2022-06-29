«التصديري للصناعات الغذائية»: انعقاد مهرجان التمور في أسوان أكتوبر المقبل

عقد ممثلو المجلس التصديري للصناعات الغذائية، اجتماعًا مع ممثلي جائزة خليفة الدولية لنخيل التمور والابتكار الزراعي، بهدف تحديد الرؤية الاستراتيجية للتعاون بين الجانبين وتخطيط عدد من الأنشطة الترويجية لقطاع التمور المصري، وبالتركيز على مصنعات التمور، إذ تمت مشاركة رؤية المجلس لأهمية وضع استراتيجية واضحة لمصنعات التمور تتوافق مع خامات التمور المصرية، وإضافة قيمة لاستغلال الفائض الكبير في الإنتاج المحلي، إذ تعد مصر أكبر منتج في العالم للتمور بنسبة تتعدى 18% من حجم الإنتاج العالمي، في حين أن إجمالي صادرات التمور المصرية لا تتعدى 50 مليون دولار أمريكي في عام 2021.

استعراض تطور صناعة التمور المصرية

وقدم المجلس عرضًا عن تطور صادرات التمور المصرية واستعرض انشطة لجنة التمور بالمجلس وكذا اهم مصنعات التمور، كما تم استعراض رؤية المجلس لتنمية صادرات مصنعات التمور المصرية بجانب مناقشة مقترحات التعاون مع جائزة خليفة الدولية فيما يتعلق بالتعاون فى تنظيم مهرجان التمور بأسوان المزمع عقده في بداية شهر أكتوبر المقبل، والتعاون في وضع استراتيجية لمصنعات التمور المصرية تغطي كافة مراحل سلسلة القيمة، بداية من الأصناف المصرية المتوفرة بكثرة سواء الرطبة، أو نصف الجافة أو الجافة حتى الأسواق المستهدفة، وآليات اختراق تلك الأسواق.

المشاركون في اللقاء

شارك في اللقاء الدكتور أشرف السيد وكيل المجلس التصديري للصناعات الغذائية، والأستاذ محمد القرش رئيس لجنة التمور بالمجلس التصديري للصناعات الغذائية، ومي خيري المدير التنفيذي وتميم الضوي نائب المدير التنفيذي، والدكتور أمجد القاضي مدير مركز تكنولوجيا الصناعات الغذائية والتصنيع الزراعي بوزارة التجارة والصناعة، وداليا قابيل مدير العمليات بشركة كونسبت، ومن جانب الجائزة الدكتور عبدالوهاب زايد أمين عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي والأستاذ عهد كركوتي مسؤول العلاقات العامة بجائزة خليفة.

وخلال اللقاء عرض المجلس عينات للتمور المصنعة من بعض الشركات المصرية المتميزة في إضافة القيمة للتمور لمنتجات مثل مسحوق التمر والتمر المحشي والمغطى بالشكولاتة والمعمول والمخبوزات المصنعة من التمور، مربى التمر وهريس التمر ودبس التمر وغيرها من المنتجات.

وأهدى أمين عام جائزة خليفة بإهداء درع الجائزة إلى المجلس التصديري للصناعات الغذائية، وكذلك أحدث الاصدارات العلمية للجائزة عن التمور.