مهرجان أسوان لأفلام المرأة يعلن تكريم المخرجة الهولندية «ميكا دي يونج»

قررت إدارة مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة تكريم المخرجة وكاتبة السيناريو الهولندية ميكا دي يونج، في افتتاح دورته السابعة التي تعقد في الفترة من 5 إلى 10 مارس، وذلك عن مجمل مسيرتها السينمائية التي تمتد لنحو 20 عامًا قدمت خلالها العديد من الأعمال التي تناقش قضايا اجتماعية وأخرى خاصة بالمرأة، وحصدت الكثير من الجوائز.

سيرة سينمائية ضخمة لـ ميكا دي يونج

وتعد ميكا دي يونج من أبرز المخرجات في أوروبا، وهي من مواليد عام 1959 بمدينة روتردام، وقدمت فيلمها الروائي الطويل الأول Hartverscheurend عام 1992، والذي شارك في العديد من المهرجانات المهمة أبرزها مهرجان تورنتو، وحصد جائزة لجنة التحكيم من مهرجان لوكارنو، وجائزة نقاد السينما الهولندية، فيما حصلت على جائزة الدب الكريستالي من مهرجان برلين السينمائي عام 2004 عن فيلمها Bluebird، وحصل فيلمها Tussenstand عام 2007 على ثلاثة جوائز Golden Calves من أصل ستة ترشيحات بمهرجان الأفلام الهولندية.

تكريم ميكا دي يونج للاحتفاء باختياراتها

وقال السيناريست محمد عبدالخالق، رئيس المهرجان، في بيانٍ صحفي، إن تكريم ميكا دي يونج هو احتفاء بصانعة أفلام تُظهر اختياراتها خوض في المسكوت عنه برؤية استخدمت تعقيدات صناعة الفيلم بما لا يشكل عبئا على هذه الرؤية، فهي مخرجة تشعرك خلال مشاهدتك أفلامها بأنك تجلس بين ابطالها، أو أنهم تجاوزوا الفاصل بينهم وبينك وتسللوا لغرفتك، كما أن لغتها السينمائية لن تحتاج لمعادل أو ترجمة فبساطتها هي عنوانها، ومفتاح كل موصد.

وأضاف عبدالخالق: «في فيلمها (ليلي إم) وكذلك فيلم (علي طول الطريق) وقفت ميكا بوضوح علي الخط الفاصل بين عالمين، عالم الأخيار وعالم الذين يواجهون الاخيار، لم تغرق نفسها في أسئلة فلسفية، حتي لا تشغل نفسها بتصنيف من هم في ناحية الخير ومن على عكسه، فكلا الطرفين خير كما أن كلاهما في مواجهة مع الخير، ليس علينا أن ننشغل بالأحكام، فالأهم بحق أن ننشغل بالمحكومين بها، أقصد أبطال أفلامها».

وأشار إلى أن تكريم مهرجان أسوان لميكا دي يونج هو تأكيد لفكرة المهرجان التي تم إعلانها بتأسيس مهرجان لأفلام المرأة، أن النساء من صانعات الأفلام قادرات علي الوصول لأعلى درجات غزل المشاعر لسينما تضج بالآمال والآلام، سينما لا تستطيع تروس التجارية المفرطة أن تسحقها، لأنها ببساطة مصنوعة من خيال النساء.