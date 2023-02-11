جامعة سوهاج تنظم مسابقة لاختيار أفضل قطاع متميز بالكليات: تنطلق غدا

أعلن الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس جامعة سوهاج، تنظيم مسابقة لاختيار أفضل قطاع متميز على مستوى الكليات، التي تشمل قطاعات شئون التعليم والطلاب، خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وشئون الدراسات العليا والبحوث.

وأوضح رئيس الجامعة، أن المسابقة تأتي في إطار حرص الجامعة، على تحفيز وتشجيع جميع منسوبيها، وخلق جو التنافس الإيجابي الفعال بينهم، الأمر الذي يساهم في الإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة، والإلتزام بمعايير الجودة والتميز والإبداع الإداري.

تحقيق رؤية مصر 2030

ولفت إلى إحداث نقلة نوعية في الأداء المؤسسي لمواكبة التطورات وتنمية القدرات البشرية، من أجل تحقيق استراتيجية التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، مضيفا أن المسابقة تهدف إلى إظهار أهم أنشطة قطاعات الجامعة الخدمية الداخلية والخارجية، وأهم الخدمات المجتمعية والمشروعات المستحدثة بكل قطاع، بالإضافة إلى إبراز مدى توظيف التحول الرقمي فى الخدمات المقدمة، ودور كل قطاع فى رفع تصنيف الجامعة، وأيضاً التعرف على المشاركين والمستفيدين من الأنشطة المقدمة، وآليات تشجيع البحث العلمي والابتكار، ودور الجامعة في حل المشكلات المجتمعية.

الاطار الزمني للمسابقة

وأشار الدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إلى أن المسابقة ستبدأ من غد الأحد، وتستمر فعالياتها خلال الفصل الدراسي الثاني، مضيفا أنها ستجري على مستوى القطاعات الثلاث بالكليات النظرية والعملية، وتشترط إعداد ملف ورقي عن أنشطة القطاع، وإعداد بور بوينت للعرض وفيديو توضيحي مجمع للأنشطة، وتصميم بانر خاص بالقطاع يبرز أهم الأنشطة، ومطوية تعريفية بالقطاع وخدماته، موضحا أن المسابقة سيتولى تقييمها وتحكيمها نواب رئيس الجامعة، وعدد من الأساتذة وأعضاء هيئة التدريس المتميزين، عقب انتهاء الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الحالي.