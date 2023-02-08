رئيس جامعة سوهاج: إنشاء قسم منفصل لأمراض القلب عن الباطنة

صرح الدكتور مصطفى عبدالخالق، رئيس جامعة سوهاج، أنّ قسم الأمراض الباطنة في اجتماعه الشهري الأخير، اتخذ قرارًا برفع توصية لمجلس كلية الطب، بإنشاء قسم منفصل لأمراض القلب، وذلك بتحويل وحدة القلب بالعاملين بها إلى قسم أمراض القلب.

طلب لفصل وحدة القلب

وأضاف الدكتور مجدي القاضي عميد كلية الطب، في بيان صحفي، أنّ النائب أحمد عبدالسلام قورة، عضو مجلس النواب عن دائرة دار السلام، قد تقدم بطلب إلى رئيس الجامعة، يزكي فيه فصل وحدة أمراض القلب عن قسم الأمراض الباطنة، ليصبح قسمًا مستقلًا، وأحال رئيس الجامعة، الطلب للعرض على مجلس قسم الأمراض الباطنة ثم مجلس الكلية، تمهيدًا لرفعه للعرض على مجلس الجامعة.

وأضاف الدكتور شرف الشاذلي، أستاذ أمراض القلب ورئيس قسم الأمراض الباطنة الحالي، أنّ مجلس القسم قد اتخذ توصية بإنشاء درجة الدكتوراة في أمراض القلب، بالإضافة إلى درجةُ الماجستير التي سبق الموافقة على إنشائها.

تفاصيل وحدة القلب

تحتوي وحدة أمراض القلب على وحدة للرعاية المركزة بالمقر القديم بها 20 سريرًا، ووحدة أخرى بالمستشفى الجديد بها 10 أسرة، بالإضافة إلى جهاز قسطرة القلب الجاري من الهئية العامة للشراء الموحد، وبها عيادات خارجية يومية بالمقرين القديم والجديد، ومدعومة بعدد كبير من أجهزة رسم القلب والإيكو.