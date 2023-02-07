جامعة سوهاج تجري تدخل جراحي نادر لإنقاذ فتاة من الإصابة بالشلل الرباعي

صرح الدكتور مصطفى عبدالخالق، رئيس جامعة سوهاج، أن قسم جراحة المخ والأعصاب بالمستشفى الجامعي نجح في إجراء تدخل جراحي نادر ويعد الأول من نوعه فى صعيد مصر، لفتاة تبلغ من العمر 18 عاماً، وتعانى من مرض خلقي الانغماس القاعدي مع عدم ثبات قاع الجمجمة في الاتصال بالفقرات العنقية، وهى من الحالات النادرة الحدوث، حيث أدى هذا المرض إلى إصابة الفتاة بشلل رباعي حاد نتيجة الضغط على الحبل الشوكي وجذع المخ بقاع الجمجمة.

تجهيز الفتاة للعملية الجراحية

وقال الدكتور مجدي أمين القاضي، عميد كلية الطب البشري ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، إنه جرى على الفور حجز المريضة بالقسم والتجهيز للتدخل الجراحي لتوسيع قاع الجمجمة مع استعدال الاعوجاج الفقرات العنقية وإعادته إلى الوضع التشريحي الطبيعي وتثبيته بقاع الجمجمة.

استقرار حالة الفتاة

وذكر الدكتور حمدي سعد، المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، أنه تم خروج المريضة من غرفة العمليات إلى العناية المركزة لمتابعة الوظائف الحيوية، التي أثبتت استقرار حالتها والتحسن في الحركة على مستوى الأطراف الأربعة، وتم خروج المريضة من العناية المركزة إلى القسم الداخلي لتستطيع المشى بعد مرور شهر وهي طريحة الفراش.

الفريق الطبي المشارك بالجراحة

وأضاف الدكتور محمد أحمد عبدالعال، رئيس قسم جراحة المخ والأعصاب، أن الفريق الطبي الجراحي، ضم كل من الدكتور أحمد كمال عبدالحميد، أستاذ مساعد بالقسم، الدكتور محمد عويش والدكتور أحمد الحلفاوى مدرسين مساعدين بالقسم.