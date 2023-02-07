لجنة القيادات تعلن القائمة النهائية للمرشحين لمنصب رئيس جامعة سوهاج

أعلنت لجنة اختيار القيادات الجامعية بالمجلس الأعلى للجامعات، القائمة المبدئية النهائية للمرشحين لمنصب رئيس جامعة سوهاج، التي تضم كل من الدكتور حسان حمدي، نائب رئيس الجامعة لشؤون البحوث والدراسات العليا، والدكتور عبدالباسط محمد أستاذ الجيوفيزياء التطبيقية والبيئية بكلية العلوم ورئيس نادي أعضاء هيئة التدريس، والدكتورة لبنى عبدالمحسن أستاذ ورئيس قسم الكيمياء بكلية العلوم، الدكتور مجدي أمين عميد كلية الطب البشري، الدكتور حازم عبدالرحمن، أستاذ بقسم البساتين بكلية الزراعة، صرح بذلك الدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس الجامعة.

20 فبراير المقابلات الشخصية للمتقدمين لرئاسة الجامعة

وأضاف «عبد الخالق»، أن اللجنة حددت يوم الاثنين الموافق 20 فبراير الجاري، موعد المقابلات الخاصة بالمرشحين لمنصب رئيس الجامعة، بدءا من الساعة التاسعة والنصف صباحاً، بمقر أمانة المجلس الأعلى للجامعات.

وفي إطار آخر منحت كلية الصيدلة بجامعة سوهاج أول درجة ماجستير في الكيمياء التحليلية تحت عنوان «تحليل بعض الأدوية المضادة للهيستامين والالتهابات باستخدام طرق طيفية وكروماتوجرافية مختلفة».

تضمنت عمل أول طريقة قياس طيف لصفي لتحديد كل من الكفتادين وأولوباتادين هيدروكلوريك منفردين، بالإضافة إلى تطوير طريقة جديدة تشمل تحسين الطيف اللصفي لبيلاستين.