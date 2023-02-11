شاب يحمي مسنا من أشعة الشمس الحارقة بالحرم المكي: «إيده فضلت مرفوعة ساعة»

يقف في صحن الحرم المكي بزي الإحرام أثناء تأديته للعمرة، يرفع الزي لأعلى محاولًا حجب أشعة الشمس الحارقة عن رجل مُسن أنهكه التعب يجلس بجانبه، بينما بقى هو واقفًا يتحامل على نفسه لحماية رجل لا يعرفه، وذلك قبل ساعتين تقريبًا من صلاة الجمعة في الأول من شهر رجب.

التقطت منى عبد الرؤوف، إحدى الموجودين بالحرم المكي لأداء صلاة الجمعة، صورة يظهر فيها شاب يرفع يديه ليحجب أشعة الشمس عن رجل مسن يجلس بجانبه، وظهر في الصورة شخصان آخران بجانب المُسن، كانا يحملانه بعد أن شعر بالإعياء الشديد، فجلسا يحتميان من أشعة الشمس، تحكي «منى» لـ«الوطن»: «كنت منتظرة صلاة الجمعة، وكان اللي عايز يصلي الجمعة جوة الصحن لازم يدخل قبلها بحوالي 3 أو 4 ساعات عشان يلاقي مكان يقدر إنه يسجد فيه الدنيا لأن المكان كان زحمة جدًا لأنها أول جمعة في شهر رجب».

ساعة وقفها الشاب ليحمي أشعة الشمس عن المسن

ساعة كاملة وقفها الشاب رافعًا يديه يحاول حجب الشمس عن المُسن، يستريح لبعض ثوان ثم يعود لوضعه، ووصلت درجة الحرارة وقتها إلى 29 درجة مئوية وكانت الشمس عمودية، بحسب «منى»: «الراجل مُسن وكان خلاص وصل بيه الأمر إنه مش قادر يمشي خطوة كمان، ده اللي خلاه قعد في مكانه، وفي كام شاب ساعدوه وقعده جنبه وجه الشاب ده وهو مايعرفوش وحجب الشمس».

«منى»: العجوز كان بيبكي وبيبوس راسه

تأكدت «منى» أن الشاب لا يقرب للمُسن بصلة، ولا حتى صديق له، فبعد أن استعاد العجوز قوته، وقف وشكر الشاب وقبّل رأسه، وظل يبكي مُتأثرًا بما فعله معه، ثم استعد للدخول إلى المسجد لأداء صلاة الجمعة: «العجوز كان بيبكي من تضحية الشاب وفضل يمسك راسه ويبوسها وباس راسهم كلهم لأنه أنقذهم من ضرة شمس أو نوبة ما».

أفضل الصور التي التقطتها في حياتها

ووصفت «منى» الصورة التي التقطتها بأنها أفضل ما وثقته كاميرا هاتفها خلال رحلتها لأجمال بقاع الأرض: «الجميل إن كل الناس كان واضح إن جنسياتهم مختلفة وميعرفوش بعض».