أوس أوس ينشر صورة من الحرم المكي برفقة مصطفى خاطر وبيومي فؤاد

شارك الفنان أوس أوس جمهوره، صور جديدة له من الحرم المكي، أثناء أداء العمرة مع عدد من أصدقائه بالوسط الفني .

أوس أوس من الحرم المكي

ونشر أوس أوس صورة من خلال صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، وجمعت الصورة بينه وبين الفنان الكوميدي بيومي فؤاد والفنان سليمان عيد والفنان مصطفي خاطر بملابس الإحرام.

وعلق أوس أوس على الصورة قائلاً، «الحمد لله حمدا كثيرا يارب اكتبها اكل مشتاق».

أحدث أعمال أوس أوس

شارك الفنان أوس أوس، خلال هذه الفترة، في فيلم سينمائي جديد بعنوان «مغامرات كوكو»، بجانب الثنائي بيومي فؤاد وخالد الصاوي، وبالفعل كانوا قد بدأوا تصوير أول المشاهد قبل السباق الرمضاني لعام 2022، وتم الاستكمال بعد عيد الفطر.

وعن فيلم مغامرات كوكو، قال الفنان أوس أوس، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنه سعيد بالتعاون مع الفنان بيومي فؤاد الذي سبق وعمل معه أكثر من مرة، وأنه خلال الأحداث يجسد شخصية صديق الدكتور كوكو، الذي يجسد شخصيته الفنان بيومي فؤاد.

معلومات عن فيلم مغامرات كوكو

يذكر أن فيلم مغامرات كوكو، يشارك فيه عدد كبير من الفنانين، منهم خالد الصاوي وبيومي فؤاد وأوس أوس وإيهاب فهمي وشيرين رضا، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف إيهاب ناصر، وإخراج إسماعيل فاروق.

وتدور فكرة الفيلم حول طبيب بيطري يدعى كوكو، الذي يجسد شخصيته الفنان بيومي فؤاد، محب للحيوانات بشكل كبير.

آخر أعمال أوس أوس

كان الفنان أوس أوس، قدّم مؤخرًا مسلسل روحين في زكيبة، الذي خاض به السباق الرمضاني لعام 2020، وشارك معه عدد من الفنانين، منهم حمدي الميرغني ونهى عابدين وبيومي فؤاد وصلاح عبد الله وانتصار وويزو وأحمد عبد الله محمود ورحاب الجمل وعدد آخر من الفنانين.