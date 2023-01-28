«كيفن» متطوع في معرض القاهرة للكتاب: «تنظيم صلاة الجمعة الأقرب لقلبي»

قبل انطلاق معرض القاهرة الدولي للكتاب، في نسخته الـ54، بدأ الجميع يستعد له، وتنمو طموحات الشباب في تنظيم هذا الحدث الكبير، الذي يشارك به معظم الدول، وكان من بينهم كيفن وسام، الذي أراد أن يترك بصمة خاصة به في تنظيم المعرض، وحصل على لقب أفضل متطوع وسط زملائه في هذا اليوم.

الاشتراك في تنظيم معرض الكتاب

عند سماعه، عن موعد بدء معرض القاهرة الدولي للكتاب، لم يتردد لحظة في التقديم، كمتطوع في تنظيم الزوار، وعند الموافقة عليه، انتابته سعادة بالغة، «كنت فرحان جدا بانضمامي للتنظيم، المشاركة في حدث زي دا فخر كبير ليا، خاصة أن أغلبية الدول مشاركة فيه».

«التعرف على الثقافات ومساعدة الأشخاص في معرفة الأماكن المعروض بها الكتب، دي أهم حاجة عندنا» حسب تعبير «كيفن» خلال حديثه مع «الوطن»، موضحا أن لحظة تنظيم صلاة الجمعة، هي أقرب المشاهد لقلبه، الذي تأثر بها.

مشهد جميل خلال معرض الكتاب لـ«كيفن»

«شعور حلو أنك بتوجه الناس تقف فين وإزاي لمقابلة ربنا، وكمان بنفتح طرق تاني للناس اللي عايزة تدخل المعرض، كان مشهد جميل» هكذا عبَّر طالب الصف الثاني الثانوي، مشيرا إلى أن هذه المشاركة هي الأولى من نوعها في مسيرته، كما أنه أوضح أنها لن تكون الأخيرة بعد مشاركته في المعرض الدولي للكتاب.

لقب «كيفن» في تنظيم معرض الكتاب

أفضل متطوع، لقب حصل عليه «كيفن» وسط زملائه، من فريق المتطوعين، «احنا كلنا بنكمل بعض وأنا فخور إني ضمن فريق بالشكل دا» حسبما رواه، موضحا أن فريق المتطوعين عبارة عن تنظيم وميديا، «أحلى حاجة أن محمد عاشور المصور بيوثق كل اللحظات اللي بتخلينا فخورين باللي بنقدمه».