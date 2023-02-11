مؤتمر صحفي لرئيس مجلس الوزراء.. بث مباشر كتب: محمد عزالدين 04:21 م | السبت 11 فبراير 2023 رئيس مجلس الوزراء تقدّم «الوطن» بثا مباشرا، لمؤتمر صحفي لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي. اقرأ المزيد: رئيس مجلس الوزراء يتفقَّد خط إنتاج جديد لـ«شيبسي» رئيس مجلس الوزراء يتفقد مصنع «كورونا»: 5 خطوط إنتاج بجودة عالمية رئيس الوزراء يقود سيارة محولة للعمل بالكهرباء.. «صور» رئيس الوزراء يتفقد مصنع تحويل السيارات للعمل بالكهرباء السيسي يتلقى اتصالا هاتفيا من رئيس الوزراء اليوناني لبحث تعزيز التعاون رئيس الوزراء يتابع موقف مشروع مجمع العلمين للتكرير والبتروكيماويات رئيس الوزراء مؤتمر صحفي مصطفى مدبولي بث مباشر بقلم محمد عزالدين