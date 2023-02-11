مراسل قناة القاهرة الإخبارية يكشف كواليس جلسة البرلمان العربي الافتتاحية

قال رمضان المطعني، مُراسل «القاهرة الإخبارية»، من القاهرة، إن عادل العسومي، رئيس البرلمان العربي، أشاد خلال الجلسة الافتتاحية للبرلمان، بأهمية الوثيقة العربية التي تنوه بأهمية الأمن الغذائي العربي، والتحديات التي تُواجه المنطقة العربية، موضحًا أن البرلمان العربي ناقش الكارثة الإنسانية التي تشهدها سوريا وتركيا.

سوريا وتركيا شهدتا كارثة إنسانية كبيرة

وأضاف «المطعني»، خلال مداخلة هاتفية على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن سوريا وتركيا شهدتا كارثة إنسانية كبيرة جراء الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد، وأوقع الآلاف من الضحايا، موضحًا أن البرلمان العربي أجمع على تنحية الخلافات السياسية جانبًا، وإرسال المساعدات الإنسانية لتركيا وسوريا على وجه السرعة، ومُناشدة العالم والأمم المتحدة والمنظمات على المستوى الإنساني، وعلى المستوى الرسمي، بالتوجه على الفور لإرسال المساعدات إلى تركيا وسوريا.

التحديات التي تُواجه المنطقة العربية للأمن الغذائي

وأشار إلى أنه كانت هناك جلسة افتتاحية لرؤساء البرلمانات للتعرف على أهمية الوثيقة العربية، كما نوه الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، إلى أن الجامعة طرحت الموضوع بشكل موسع في القمة العربية الماضية بالجزائر، وهي التحديات التي تُواجه المنطقة العربية للأمن الغذائي، عقب أزمة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية، وقطع سلاسل الإمداد، وبحثوا توفير جميع سلاسل الحبوب.

البرلمان العربي ناقش القضية الفلسطينية

وأوضح أن البرلمان العربي ناقش القضية الفلسطينية ووجه بإيقاف الاستيطان، وضرورة إيجاد حل للقضية، مُضيفًا أنه ستكون هناك جلسة أخرى مُغلقة للوصول إلى المخرجات الخاصة بهذا المؤتمر الخامس لرؤساء البرلمانات العربية، ثم عقد مؤتمر صحفي للإعلان عن توصيات المؤتمر.