البرلمان العربي يرحب بانطلاق المرحلة النهائية للعملية السياسية في السودان

رحب البرلمان العربي بانطلاق المرحلة النهائية من العملية السياسية في جمهورية السودان، معربا عن تطلعه للتوصل إلى اتفاق نهائي بين جميع الأطراف، بما يحقق تطلعات شعبه في العيش الكريم ويحقق الأمن والاستقرار السياسي.

وأكد البرلمان العربي، أهمية هذه الخطوة التي تتطلب البناء عليها، من خلال تحقيق التوافق التام بين جميع الأطراف السودانية، مشددا على تضامنه ودعمه الكامل للجهود البناءة للعبور بجمهورية السودان من هذه المرحلة الانتقالية، كون الأمن القومي السوداني جزء أصيل لا يتجزأ عن الأمن القومي العربي.