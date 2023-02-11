«الصحة»: تطعيم 100.9 مليون مواطن بلقاح كورونا

قال الدكتور عمرو قنديل، مستشار وزير الصحة لشؤون الطب الوقائي، إن وزارة الصحة والسكان وصلت بتطعيم المواطنين ضد فيروس كورونا إلى 100 مليون و917 ألفا و813 مواطنا منذ بداية جائحة كورونا.

37 ألف مواطن حصلوا على الجرعة الرابعة

وتابع الدكتور عمرو قنديل، خلال حوار مع محرري الوزارة، أن عدد المطعمين بالجرعة الأولى وصل لـ50 مليون مواطن، والثانية 37 مليونا و555 ألفا، والجرعة الثالثة 11 مليونا، و37 ألف مواطن حصلوا على الجرعة الرابعة، مشيرا إلى أن حملة طرق الأبواب ساعدت وزارة الصحة في الوصول إلى المستهدف تطعيمهم من المواطنين.

انخفاض معدلات الإصابة بكورونا

وأضاف قنديل، أن معدلات الإصابة بفيروس كورونا منخفضة للغاية، ومدة العزل لا تتجاوز 5 أيام.

وتابع مستشار وزير الصحة للشؤون الوقائية، أن 99%؜ من الإصابات الموجودة حاليا بمتحور أوميكرون، مشيرا إلى أن الوفيات في مصر تكاد تكون صفر.