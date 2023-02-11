كوريا الجنوبية تسجل 13 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية، 12 ألف و805 إصابة بفيروس كورونا بينها 24 وافدة من الخارج لتصل الحصيلة إلى 30 مليون و338 ألف و148 حالة، وفقا لما ذكرته وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية في نشرتها باللغة الإنجليزية.

كوريا الجنوبية تسجل 16 حالة وفاة بفيروس كورونا

وقالت «وكالة مكافحة الأمراض» الكورية الجنوبية، إن البلاد سجلت 16 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع الإجمالي إلى 33 ألف و713 حالة وفاة.

وأمس الجمعة، سجلت «وكالة مكافحة الأمراض» الكورية الجنوبية، 13 ألف و504 إصابة بفيروس كورونا بينها 38 وافدة من الخارج. وقالت «مكافحة الأمراض»، أن من بين إصابات فيروس كورونا الوافدة 11 حالة من الصين، مشيرة إلى تسجيل كوريا الجنوبية، 17 وفاة جديدة بالعدوى.