خطوات حجز الكشف الطبي لبطاقة الخدمات المتكاملة 2023.. «الصحة» توضح

كشفت منظومة السجل القومي للإعاقة بوزارة الصحة والسكان، عن آلية نظام حجز طبي لبطاقة الخدمات المتكاملة 2023، موضحة أن هناك مجموعة من الخطوات والتعليمات التي يجب اتباعها عند حجز كشف طبي لبطاقة الخدمات المتكاملة، كالتالي:

حجز طبي لبطاقة الخدمات المتكاملة 2023

- الدخول على موقع المجالس الطبية المتخصصة من هنا

- الضغط على اختيار «ذوي الاحتياجات الخاصة».

- على الراغب في حجز كشف طبي للحصول على خدمات متكاملة، اختيار المستشفى.

- إدخال البيانات المطلوبة بطريقه صحيحة.

- البيانات تحمل «الاسم، الرقم القومي، تحديد الإعاقة».

- حفظ البيانات

خطوات تعديل الكشف الطبي لبطاقة الخدمات المتكاملة

وأوضحت وزارة الصحة والسكان، أنه يمكن تعديل الكشف الطبي لبطاقة الخدمات المتكاملة، عن طريق اختيار «تعديل موعد كشف طبي»، ويمكن الدخول بعد ذلك وتعديله، مشددة على المواطنين الراغبين في الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة ضرورة إدخال كل البيانات بطريقة صحيحة.

وقامت وزارة الصحة والسكان، ببث فيديو توضحي عن طرق تعديل موعد الكشف الطبي للحصول على كارت الخدمات المتكاملة عبر موقع المجالس الطبية المتخصصة، وكذلك طريقة الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي، لتسهيل المهمة على المواطنين للحصول على كل المميزات التي توفرها الدولة.