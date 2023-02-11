تصريحات رئيس الوزراء اليوم.. مشروع لتحويل «الميكروباص» والنقل للعمل بالكهرباء

أدلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء بتصريحات صحفية، عقب جولة قام بها اليوم لتفقد عدد من المشروعات المهمة بمدينتي السادس من أكتوبر وحدائق أكتوبر، إذ أكد أنه زار اليوم عددا كبيرا من المشروعات يستهدف جميعها إطلاق طاقات القطاع الخاص في كل مجالات الاقتصاد المصري.

تحويل السيارات التقليدية للعمل بالكهرباء

وأضاف أن الجولة شملت 3 مشروعات كبيرة في القطاع الصناعي، اثنان منها في قطاع الصناعات الغذائية، والثالث مشروع رائد في صناعة السيارات، تمكن من خلاله شباب مصري يبعث على الفخر بتنفيذ فكرة جديدة تماما وهي تحويل السيارات التقليدية إلى سيارات تعمل بالكهرباء.

وأضاف أن هذا المشروع مهم جدا، ويجرى من خلاله تحويل سيارات الميكروباصات والنقل لتعمل بالكهرباء، وفق فكر وتخطيط على أعلى مستوى، مشيرا إلى أنه أكد لهم استعداد الدولة لدعمهم بكل السبل الممكنة من أجل التوسع.

وأعرب لهم عن تطلعه لزيادة الطاقة الإنتاجية الحالية للمصنع والتي تبلغ 5 آلاف سيارة في العام، بحيث تزيد إلى 100ألف سيارة على الأقل كل عام، مجددا التأكيد على أن كل إمكانات الدولة ستسخر لهم لتحقيق هذا الهدف.

كما تطرق رئيس الوزراء الى زيارته لمصنعين في الصناعات الغذائية، لافتا إلى أن إنتاجهما يغطي السوق المحلية ويتجه جانب منه للتصدير، مؤكدا أنه أعرب أيضا للقائمين عليهما عن تطلعه للتوسع في عملية التصدير، وأن الدولة على أتم استعداد لتمكين القطاع الخاص وإطلاق طاقاته الممكنة، للتوسع بدوره في المرحلة القادمة وزيادة مساهمته بصورة كبيرة في الاقتصاد.

وأشار إلى أن الدولة في السنوات الماضية كانت تمهد الأرض لتشجيع الاستثمار الخاص، من خلال تنفيذ مشروعات البنية التحتية بجميع أنواعها، وشبكات الطرق والخدمات، وتنمية الأراضي الجديدة، وذلك لكي يتمكن القطاع الخاص من أداء دوره خلال هذه المرحلة.

ولفت رئيس الوزراء إلى ما أكده الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال افتتاح المرحلة الثانية من مجمع الصناعات الغذائية «سايلو فودز»، منذ يومين، من دعوة القطاع الخاص للقدوم والمشاركة إلى جانب الدولة، والإشارة إلى أن كل شركات الدولة بما فيها التابعة للقوات المسلحة جاهزة للشراكة مع القطاع الخاص.

وفي هذا الصدد أكد مدبولي أن الدولة ملتزمة بطرح الشركات الـ 32 التي جرى الإعلان عنها، خلال الفترة القادمة، في البورصة أو لمستثمر استراتيجي، وفق التوقيتات والإجراءات التي يجرى تحديدها.

وخلال حديثه، أشار رئيس الوزراء، إلى أن جولة اليوم اختتمها بزيارة المشروع العقاري المهم «عاصمة الشمس»، موضحا أنه يٌعد من أول المشروعات التي جرى من خلالها إطلاق وتطبيق فكرة الشراكة مع القطاع الخاص، ما بين الدولة ممثلة في وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وأحد المطورين العقاريين، لافتاً إلى ما يمتاز به المشروع من وجود منطقة الأهرامات في الخلفية للمشروع، مشيرا إلى أن بداية فكرة هذا المشروع كانت في عام 2015 الوقت الذي قامت فيه الدولة المصرية بتنظيم المؤتمر الاقتصادى.

وقال: «اليوم نجني ثمار هذا الفكر المتمثل في الشراكة مع القطاع الخاص، وهذا المشروع العقاري هو ليس فقط مشروعا سكنيا، ولكن يحتوى أيضاً على مجموعة فنادق سوف تُنشأ على أعلى مستوى، وأكثر من 1500 غرفة فندقية سوف تضاف لطاقة الفنادق في مصر، لكي تخدم منطقة الأهرامات والمتحف المصري الكبير، بالإضافة إلى الخدمات التعليمية والتجارية»، وأؤكد أن هذا هو النموذج الذي تنتهجه الدولة المصرية، وتحاول تشجيعه الفترة القادمة للشراكة مع القطاع الخاص وتمكينه، للمضى قدماً والانطلاق بأقصى طاقة ممكنة في المشروعات الخاصة به خلال الفترة القادمة، ولكنني أردت أن أضع الأمور كلها في الصورة من خلال هذه الزيارة، وأؤكد حرص الحكومة على توفير مختلف سبل الدعم للقطاع الخاص في المرحلة القادمة.

وتابع: «على المستوى الشخصي، مكتب رئيس الوزراء مفتوح على مدار اليوم لتلقى كل الطلبات وحتى الشكاوى لأية عقبات من الممكن أن يواجهها القطاع الخاص، للعمل على تذليلها في خلال الفترة القادمة».