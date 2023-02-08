«الصحة» توضح المشروبات المقوية للجسم ضد متحور كورونا الجديد

كشفت وزارة الصحة والسكان المشروبات الطبيعية التي تعمل على تعزيز الجهاز المناعي للجسم لمواجهة متحور كورونا الجديد.

وقالت الوزارة، في تقرير رسمي لها، إن من المشروبات الطبيعية التي تعمل على مواجهة متحور كورونا الجديد عصير البرتقال الطبيعي والذي يغنيك عن كبسولة فيتامين «سي» واللبن مصدر للبروتين والزنك وتناول من 8 لـ10 أكواب من المياه والذي يرطب الجسم وتقوية المناعة بشكل عام.

المشروبات التي تقوي الجهاز المناعي للجسم

وتابعت وزارة الصحة والسكان أن الجهاز المناعى يلعب دورا مهما في مواجهة فيروس كورونا ومناعتها ليس فقط لفيروس كورونا ومتحوارته التى تظهر من وقت إلى آخر، ولكن لمواجهة الفيروسات التنفسية التى تصيب الجسم، وتنتشر خلال هذه الفترة ما بين الخريف والشتاء.

متحور كورونا الجديد

وأضافت وزارة الصحة والسكان، على المواطنين ضرورة الحصول على لقاحي الإنفلونزا الموسمية كورونا، موضحا أن لقاح الإنفلونزا الموسمية متوافر في الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية بفروعها المختلفة، ومتوافر في العديد من الصيدليات على مستوى الجمهورية، ولقاح كورونا موجود في مراكز تلقي لقاح كورونا الثابتة ولا يوجد نقص في اى لقاح من اللقاحات التى اعتمدتها وزارة الصحة والسكان.

الأعراض الجانبية لكل اللقاحات واحدة

وعن الأعراض الجانبية للقاحات، أكدت وزارة الصحة والسكان أن الأعراض الجانبية لكل اللقاحات هي واحدة، وتشمل ارتفاع درجة الحرارة واحمرار موضع التطعيم وتكسير في العضلات وإحساس بالتعب والإرهاق، مشيرة إلى أن الأعراض الجانبية لا تحتاج إلى الذهاب أو الخوف منها وهي تزول من تلقاء نفسها.