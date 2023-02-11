أسماء المرشحين على مقعد النقيب وعضوية مجلس «الصحفيين» في اليوم الأول

بدأت اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة الصحفيين، اليوم السبت الموافق 11 فبراير 2023، تلقي أوراق المرشحين لمنصبي النقيب وعضوية مجلس النقابة، وذلك من العاشرة صباحا وحتى الثالثة عصرا.

وتقدم للترشح لمنصب النقيب 3 مرشحين، وهم:

نقابة الصحفيين

1- أحمد علي محمد عبد السلام.. المصري اليوم، الاسم الصحفي: أحمد عبد السلام.

2- السيد محمد إبراهيم أحمد.. الجمهورية.. الاسم الصحفي: سيد الاسكندراني.

3- عبده محمد مغربي عبد الله.. الأنباء الدولية.. الاسم الصحفي عبده مغربي.

كما تقدم للترشح لمنصب عضو المجلس 7 مرشحين، وهم:

المرشحون في نقابة الصحفيين

1- عبد الرءوف عبد المنعم عبد الرءوف خليفة.. الأهرام.. الاسم الصحفي: عبد الرءوف خليفة.

2- محمد رضا مرزوق عباس.. الموجز.. الاسم الصحفي: محمد فرعون.

3- أحمد علوي السيد عباس.. اليوم.. الاسم الصحفي: أحمد علوي.

4- أبو السعود محمد محمود عثمان.. حر.. الاسم الصحفي: أبو السعود محمد.

5- عمرو منصور إسماعيل بدر.. الدستور.. الاسم الصحفي: عمرو بدر.

6- هشام محمد محمد يونس.. الأهرام.. الاسم الصحفي: هشام يونس.

7- محمد أحمد عبد العال أحمد.. الكرامة.. الاسم الصحفي: محمد الجارحي.

وتواصل اللجنة حتى الاربعاء 15 فبراير 2023 تلقي أوراق المرشحين.