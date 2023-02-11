غلق باب تلقي طلبات المرشحين بانتخابات نقابة الصحفيين في اليوم الأول

أغلقت اللجنة المشرفة على تلقي طلبات الترشح لانتخابات التجديد النصفي لمجلس نقابة الصحفيين على مقعد النقيب و6 من الأعضاء، أبوابها في تمام الساعة الثالثة عصرًا، على أن تستأنف تلقي طلبات المرشحين غدًا في تمام الساعة العاشرة صباحًا.

منصب نقيب الصحفيين

وترشح في اليوم الأول كل من سيد الإسكندراني، من جريدة الجمهورية، وأحمد عبد السلام، من جريدة المصري اليوم، وعبده المغربي، من جريدة البلاغ، على مقعد نقيب الصحفيين.

عضوية فوق السن

كما ترشح كل من هشام يونس، من جريدة الأهرام، وعضو مجلس النقابة، وأبو السعود محمد، من جريدة المصري اليوم وعضو مجلس النقابة الأسبق، وعبد الرؤوف خليفة، من جريدة الأهرام، وأحمد علوي من جريدة أخبار اليوم، على عضوية مجلس الصحفيين فوق السن.

عضوية تحت السن

وترشح أيضًا كل من عمرو بدر، من جريدة الدستور، وعضو مجلس الصحفيين السابق، ومحمد الجارحي، من جريدة الدستور، ومحمد فرعون من جريدة المرجز على عضوية مجلس الصحفيين تحت السن.

وبدأت اللجنة المشرفة على تقديم أوراق طلبات الترشح لانتخابات التجديد النصفي لمجلس نقابة الصحفيين، برئاسة ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، في تلقي أوراق الأعضاء الراغبين في الترشح لمقعد نقيب الصحفيين، وعضوية مجلس النقابة على المقاعد الستة الشاغرة، وذلك من الساعة 10 صباحًا وتستمر حتى 3 عصرًا، عدا الاربعاء من 10 صباحًا حتى 12 ظهرًا، للإعلان عن القائمة الأولية للمرشحين في انتخابات التجديد النصفي للنقابة.

دعوة الجمعية العمومية

وقرر المجلس دعوة الجمعية العمومية للانعقاد الجمعة 3 مارس المُقبل، بمقر النقابة، إعمالًا للقانون، لنظر جدول أعمالها، والتصويت- حال اكتمال نصابها القانوني- على مقعد النقيب ونصف مقاعد المجلس، وحال عدم اكتمال النصاب تُدعى للانعقاد الثاني، الجمعة 17 مارس المُقبل، وتُجرى الانتخابات كالمُتبع تحت إشراف قضائي.

وقال أيمن عبدالمجيد، السكرتير العام لنقابة الصحفيين، إن فتح باب الترشح للانتخابات على مقعد النقيب وعضوية المجلس، اليوم السبت 11 فبراير وحتى الأربعاء 15 فبراير، من الساعة 10 صباحًا وحتى الثالثة ظهرًا، باستثناء الأربعاء من 10 صباحًا حتى 12 ظهرًا، لتعلن كشوف المرشحين، ويُسمح بتلقي الطعون والتنازلات، خلال الفترة من 16 إلى 20 فبراير، قبل إعلان الكشوف النهائية للمُرشحين.

إشراف قضائي

وشدد عبدالمجيد على حرص النقيب والمجلس، أن تكون الانتخابات تحت إشراف قضائي، والتزام تام بما نص عليه القانون من توقيتات زمنية ومكانية لإجراء الانتخابات، حيث تُجرى في مقر النقابة العامة بالقاهرة، ولجنة فرعية واحدة بمقر النقابة الفرعية بالإسكندرية.