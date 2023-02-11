بدء تلقي طلبات الترشح لانتخابات نقابة الصحفيين 2023.. 4 مرشحين

بدأت اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة الصحفيين 2023، في استقبال طلبات الترشح لانتخابات التجديد النصفي على مقعد النقيب وعضوية المجلس، في العاشرة صباحا بمقر النقابة، على أن تستمر أعمال الترشح اليوم السبت حتى الساعة الثالثة عصرا.

استقبال أوراق المرشحين

وبدأت اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة الصحفيين، أعمالها باستقبال أوراق المرشحين على مقعد النقيب وعضوية مجلس نقابة الصحفيين، وبدأ توافد الراغبين في الترشح إلى مقر النقابة.

انتخابات مجلس نقابة الصحفيين.. 4 مرشحين

وفي الدقائق الأولى، تقدم للترشح على عضوية المجلس، 4 مرشحين فوق وتحت السن.

ومن المقرر أن يستمر استقبال طلبات الترشح لمقعد نقيب الصحفيين وعضوية المجلس حتى الأربعاء 15 فبراير الجاري، ليجري بعد ذلك إعلان القائمة المبدئية للمرشحين لمقعد النقيب وعضوية المجلس، وفتح باب الطعون والتنازلات في الفترة من 16 إلى 20 فبراير الجاري.