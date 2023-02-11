فتح باب الترشح لانتخابات نقابة الصحفيين اليوم

تنطلق اليوم أولى الخطوات الفعلية لانتخابات نقابة الصحفيين 2023 على مقعد النقيب، والتجديد النصفي للأعضاء المنهية مدة عضويتهم قانونيًا، إذ يتم فتح باب الترشح على مقعد النقيب وعضوية مجلس نقابة الصحفيين، وذلك في تمام الساعة العاشرة صباحًا بمقر نقابة الصحفيين.

فتح باب الترشح لانتخابات الصحفيين 2023

ويستمر فتح باب الترشح على مقعد النقيب وعضوية المجلس خلال انتخابات نقابة الصحفيين 2023 في الفترة من السبت 11 فبراير حتى الأربعاء 15 فبراير من الساعة 10 صباحًا، وحتى الساعة 3 عصرا ماعدا الأربعاء من الساعة 10 صباحًا وحتى 12 ظهرًا.

وقالت نقابة الصحفيين في بيان لها، إن إعلان الكشوف المرشحين على مقعد النقيب وعضوية المجلس يوم الأربعاء 15 فبراير، على أن يتم بدء طلقي الطعون والتنازلات على مقعد النقيب أو عضوية المجلس، خلال الفترة من 16 إلى 20 فبراير، ليتم الإعلان بعدها عن الكشوف النهائية للمرشحين.

زيادة معاش البطالة

وفي سياق متصل، أعلن ضياء رشوان، نقيب الصحفيين الذي لن يخوض انتخابات هذا العام لشغله مقعد النقيب دورتين متتاليتين، في وقت لاحق، زيادة نسبة معاش البطالة بنسبة 25%، ليصبح 1250 جنيها تطبق من مارس المقبل، وبناء على ذلك حرر 536 زميلا، إقرارات قانونية تفيد بعدم عملهم بأي جهة.