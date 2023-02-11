محافظ سوهاج يكرم فريق ألعاب القوى بنادي «الإيمان» لذوي الإعاقة لتفوقهم

أعلن اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، تكريم لاعبي فريق ألعاب القوى بنادي الإيمان لذوي الإعاقة، ورئيس النادي، والجهاز الفني والإداري، لتفوقهم وحصولهم على 9 ميداليات متنوعة في بطولة الجمهورية لألعاب القوى البارالمبية يناير 2023، منها «3 ميداليات ذهبية، و4 فضية، و2 ميدالية برونزية».

توفير كل سبل الدعم

وهنأ محافظ سوهاج اللاعبين، متمنيها لهم تحقيق المزيد من التقدم والانتصارات، ورفع اسم سوهاج في المحافل والمسابقات المحلية والدولية، مؤكدا توفير كل سبل الدعم لهم.

تحقيق المركز الأول

ووجه لاعبي ومسئولي نادي الإيمان الشكر لمحافظ الإقليم على دعمه الدائم للفريق، والاشخاص ذوي الإعاقة بنطاق المحافظة، وجاء التكريم لكل من «مؤمن حمدان السيد، لحصوله على المركز الأول في رمي الرمح، والثاني في قذف القرص، وصابرين صابر حسانين؛ لحصولها على المركز الأول في رمي الرمح، والثاني في قذف القرص، وسامية السيد محمود؛ لحصولها على المركز الأول في قذف القرص، وزينب شعبان عبد اللاه؛ لحصولها على المركز الثاني في قذف القرص»

وتكريم أسماء صلاح فرغلي؛ لحصولها على المركز الثاني في قذف القرص، ومحمد أحمد السيد؛ لحصوله على المركز الثالث في دفع الجلة، والمركز الرابع في قذف القرص، وحسام طه جاد؛ لحصوله على المركز الثالث في رمي الرمح، كما تم تكريم أحمد محمد جمال؛ لحصول على المركز الأول رواد «رفع الأثقال» في بطولة كأس مصر البارالمبية يونيو 2022.

كما جرى تكريم مراد فؤاد حمدي رئيس ناي الإيمان، وعلي سليمان دوح المدير التنفيذي للنادي، وهيثم محمد عثمان، ووليد علي سليمان، مدربي النادي، وسامح حبيب عبيد مسئول إداري النادي.