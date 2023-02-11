صحة سوهاج: فحص 88 ألفا و500 مواطن ضمن المبادرات الرئاسية خلال يناير 2023

أعلن الدكتور سامي النجار وكيل وزارة الصحة بسوهاج أنه تم فحص ما يقرب من 88 ألفا و500 مواطن ضمن 5 مبادرات من مبادرة رئيس الجمهورية 100 مليون صحة التي تساهم في الارتقاء بحياة المواطنين. وقال النجار إن محافظة سوهاج تحظى باهتمام كبير من قبل القيادة السياسية للدولة لتنفيذ العديد من المبادرات الرئاسية بها للاهتمام بصحة وسلامة أبناء المحافظة، مؤكدا أن مديرية الصحة بالمحافظة مُسخرة لوصول كافة المبادرات لجميع مراكز وقرى المحافظة.

المبادرات الرئاسية بسوهاج

وأشار إلى أن المبادرات الرئاسية شكلت نقطة فارقة ومضيئة داخل المجتمع في ظل حرص القيادة السياسية على إحداث تغييرات نوعية، وبناء الإنسان المصري صحياً واجتماعياً وتعليمياً، بجانب توطين مفهوم العدالة الاجتماعية.

5 مبادرات رئاسية بسوهاج

حيث أوضح وكيل الوزارة أن ال5 مبادرات شملت، مبادرتي «صحة المرأة»، و«صحة الأم والجنين»، وتأتي مبادرة صحة المرأة لدعم صحة المرأة المصرية، حيث تستهدف المبادرة الكشف المبكر عن أورام الثدي والأمراض غير السارية والصحة الإنجابية للسيدات بالفحص والكشف الإكلينيكي عن المرض وتقديم العلاج بأحدث بروتوكولات العلاج بالمجان.

وتشمل المبادرة أيضًا التوعية بالصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة والحياة الصحية والكشف عن الأمراض غير السارية «السكري، ضغط الدم، قياس الوزن والطول وتحديد مؤشر كتلة الجسم، ومستوى الإصابة بالسمنة أو زيادة الوزن»، بالإضافة إلى عوامل الخطورة المسببة للأمراض غير السارية، والتوعية بطريقة الفحص الذاتي للثدي.

مبادرة صحة الجنين

ومبادرة «صحة الأم والجنين» التى تُقدم الرعاية الصحية الأولية والكشف والتحاليل للأم والجنين كما تهتم بتقديم الرعاية المتكاملة طوال فترة الحمل وبعد الولادة لمدة شهر ونصف وأيضاً خدمات قياس ضغط الدم، تحليل السكر لكل السيدات وكذلك خدمات قياس الطول والوزن.بالإضافة إلى تقديم خدمة تحليل الكشف عن بكتيريا الزهرى، وتحليل الكشف عن الالتهاب الكبدى B. وتضم أيضا خدمات التوعية الصحية للسيدات الحوامل.حيث تم فحص ما يقرب من 59 ألف سيدة خلال المبادرتى وذلك في يناير 2023 .

مبادرة السمعيات

مبادرة «السمعيات» التى تأتي ضمن مجموعة المبادرات الرئاسية، حرصاً على صحة الطفل المصري والتي تم بها فحص أكثر من 11 ألف طفل وذلك خلال شهر يناير لعام 2023 حيث تهدف المبادرة إلى الكشف المبكر وتقديم الدعم الطبي للأطفال حديثي الولادة الذين يعانون من ضعف وفقدان السمع وتقديم خدمات العلاج المناسبة و الإرشادات الطبية للوالدين وكيفية التعامل مع الأطفال .