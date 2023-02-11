«الصحة»: توفير 350 مليون جنيه للتطعيم ضد عقر الكلاب والقطط

قال الدكتور عمرو قنديل، مساعد وزير الصحة لشؤون الطب الوقائي، إن الوزارة تقدم طعوما وأمصالا لعقر الحيوانات بتكلفة تصل إلى نحو 350 مليون جنيه سنويا.

زيادة في معدلات العقر بنحو مرة ونصف في 2022

وتابع «قنديل»، خلال جلسة حوارية مع عدد من صحفيي ملف الصحة، إن 90% من حالات العقر اليومي للمواطنين ترجع لـ عقر الكلاب، مشيرا إلى أن هناك زيادة في معدلات العقر بنحو مرة ونصف في 2022 أكثر من العام الماضي.

55 مليون جرعة من التطعيمات الروتينية

وكشف الدكتور عمرو قنديل أن وزارة الصحة تقدم 55 مليون جرعة من التطعيمات الروتينية سنويا للمواطنين من خلال مكاتب الصحة والتطعيمات.

وتابع أن الوزارة تعمل على توفير وحدات صحية متنقلة، وهي خطة تعكف عليها الوزارة مع وزارة التخطيط، ومن المقرر أن تبدأ الوحدات الصحية المتنقلة في محافظتي القاهرة والجيزة، مشيرة إلى أن الوحدات الصحية ستقدم خدماتها بشكل متنقل دون الذهاب إلى الوحدة أي أن «الخدمة تصل حتى المواطن».