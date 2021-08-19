صحة الغربية: وحدات متنقلة لتطعيم المواطنين بلقاح كورونا

أكد الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية ، أن المحافظة وفرت 21 مركزا ثابتًا بالمحافظة لتلقي لقاح كورونا بالإضافة إلى 8 مراكز للمسافرين طبقًا لتعليمات منظمة الصحة العالمية.

صحة الغربية:21 مركزا ثابتًا بالمحافظة لتلقي لقاح كورونا

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير اللقاحات الخاصة بفيروس كورونا من خلال منافذ ومراكز ووحدات ثابتة ومتنقله لتسهيل حصول المواطنين عليها حرصًا على صحتهم.

وأكد وكيل الوزارة، فى بيان له، اليوم، أن مديرية الصحة، توفر خدمة 40 وحدة متنقلة بالجهات الحكومية والخدمية وقطاع الأعمال، وكافة المصالح الحكوميه والمساجد والكنائس والمصانع لإعطاء اللقاح للمواطنين.

وأشار إلى أن محافظة الغربية تستهدف تطعيم 30 ألف مواطن يوميًا بالمجان على مستوى العاصمة سواء بالمراكز الثابتة أو الفرق المتحركة والقوافل الطبية.

وكيل الصحة: الإسراع بحجز لقاح كورونا للمساهمة في الحد من انتشار العدوى

وناشد «حميدة»، المواطنين بالإستجابة لدعوة وزارة الصحة والسكان بضرورة الإسراع لحجز لقاح كورونا للمساهمة في الحد من انتشار العدوى والسيطرة على الفيروس تحسبًا لأي موجة متوقعة، والحصول على اللقاح يتم من الساعة 9 صباحًا بالمراكز من خلال التسجيل عبر موقع تسجيل لقاح كورونا التابع لوزارة الصحة وتيسيرًا على المواطنين سيتم التسجيل بموقع الحصول على اللقاح .