‏نادين نسيب نجيم تتذكر إصابتها في انفجار بيروت: مشيت حافية على الزجاج

تذكرت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم، تفاصيل حادث انفجار بيروت وكتبت ما حدث لها وقتها من إصابات عبر تدوينة على صفحتها الشخصية بـ«تويتر».

نادين نسيب تتذكر حادث انفجار بيروت

وكتبت نادين نجيم قائلة: أنا بصدق وبآمن ما في شي مستحيلا لأنه وقت انفجار بيروت أنا مشيت حافية على الزجاج بكل البيت وما انجرح أصبع من رجلي».

وأضافت نادين قائلة: «نفس الزجاج قطعلي وجهي حسيت إنه أنا ما عم بمشي على الأرض كأن في حدا حاملني من تحت إيدي وعم يمشّيني.. ووصلت على المشفى حافية».

انا بصدق و بآمن ما في شي مستحيل ???? لانه وقت انفجار بيروت انا مشيت حافية على الزجاج بكل البيت و ما انجرح اصبع من اجري و نفس الزجاج قطعلي وجهي حسيت انه انا ما عم بمشي على الارض كأن في حدا حاملني من تحت ايدي وعم يمشّيني . ووصلت على المشفى حافية و إجريي ما فين ولا نسرة زجاج صغيرة. https://t.co/lMfxzsHQe1 — Nadine Nassib Njeim (@nadinenjeim) February 11, 2023

قصة طفلة تحت أنقاض زلزال سوريا

وتذكرت نادين حادث انفجار بيروت بعد أن ذكرت إحدى متابعيها قصة الطفلة التي ظلت تحت الأنقاض 3 أيام قائلة: في بنت كانت تحت الأنقاض وتمت 72 ساعة ومن بعدها طلعوها وسألوها أنت جوعانة؟ قالت لا قالولها كيف صرلك 3 أيام بلا أكل وشرب؟ قالت كان في ضو كل شوي بيعطيني أكل وبروح.