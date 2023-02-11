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‏نادين نسيب نجيم تتذكر إصابتها في انفجار بيروت: مشيت حافية على الزجاج

كتب:

ياسمين محمود
07:40 م | السبت 11 فبراير 2023
نادين نجيم

نادين نجيم

تذكرت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم، تفاصيل حادث انفجار بيروت وكتبت ما حدث لها وقتها من إصابات عبر تدوينة على صفحتها الشخصية بـ«تويتر».

نادين نسيب تتذكر حادث انفجار بيروت

وكتبت نادين نجيم قائلة: أنا بصدق وبآمن ما في شي مستحيلا لأنه وقت انفجار بيروت أنا مشيت حافية على الزجاج بكل البيت وما انجرح أصبع من رجلي».

وأضافت نادين قائلة: «نفس الزجاج قطعلي وجهي حسيت إنه أنا ما عم بمشي على الأرض كأن في حدا حاملني من تحت إيدي وعم يمشّيني.. ووصلت على المشفى حافية».

قصة طفلة تحت أنقاض زلزال سوريا 

وتذكرت نادين حادث انفجار بيروت بعد أن ذكرت إحدى متابعيها قصة الطفلة التي ظلت تحت الأنقاض 3 أيام قائلة: في بنت كانت تحت الأنقاض وتمت 72 ساعة ومن بعدها طلعوها وسألوها أنت جوعانة؟ قالت لا قالولها كيف صرلك 3 أيام بلا أكل وشرب؟ قالت كان في ضو كل شوي بيعطيني أكل وبروح.

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