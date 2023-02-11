البابا تواضروس: تأسيس مجلس كنائس مصر كان فكرة البابا شنودة الثالث

قال البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، خلال احتفالية تأسيس مجلس كنائس مصر العاشر بكاتدرائية جميع القديسين، إن فكرة إنشاء مجلس كنائس مصر تعود إلى البابا شنودة الثالث، ولكن الزمن لم يمهله ليشهد تأسيسه، حيث صدر قرار التأسيس في عام 2013.

احتفالية تأسيس مجلس كنائس مصر

وأضاف أنه شارك في تأسيسها الأنبا بيشوي مطران المنصورة وتوابعها، لافتا إلى أن فكرة إنشاء المجلس رائعة، فمن الرائع ان يكون الصوت المسيحي واحد، ويشترك بالمجلس 5 أعضاء بالتساوي.

البابا تواضروس: المحبة سادت اجتماع المجلس

وتابع البابا تواضروس أن المحبة كانت سائدة خلال اجتماع المجلس، مضيفا أن ظروف كورونا حالت دون الاجتماع خلال العامين الماضيين، مضيفا أنه ناقش قضايا تخص المرأة والشباب والخدام.

وشدد البابا على أن المجلس بعيد كل البعد عن الأمور العقائدية والسياسية، معربا عن أنه يتمنى أن يكون دور المجلس أكثر فعالية خلال الفترة القادمة، وأن تكون مشاركته أوسع.