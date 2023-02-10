رئيس لجنة الإعلام بـ«كنائس مصر»: البابا شنودة الثالث صاحب فكرة المجلس وأكملها البابا تواضروس الثاني

أكد القس رفعت فكرى، رئيس لجنة الإعلام بمجلس كنائس مصر، أن المجلس الذى يضم فى عضويته أكبر 5 طوائف مسيحية، وهى الأرثوذكسية والإنجيلية، والكاثوليكية، والروم الأرثوذكس والكنيسة الأسقفية، ليس له علاقة بالسياسة وأن أنشطته تتركز فى الأمور الدينية والاجتماعية فقط. وفى حوار مع «الوطن» بمناسبة الذكرى العاشرة على تأسيس المجلس، أشار القس رفعت فكرى إلى أن المجلس كان فكرة البابا الراحل شنودة الثالث ورأى النور على يد البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية.. وإلى نص الحوار:

فى ذكرى تأسيس مجلس كنائس مصر العاشرة، حدثنا عن فكرة إنشاء هذا المجلس كيف حدثت وكيف تم إصدار قرار تأسيسه؟

- صاحب فكرة إنشاء مجلس كنائس مصر هو المتنيح البابا شنودة الثالث بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، فى أيامه الأخيرة، أعرب عن رغبته فى إنشاء مجلس كنائس مصر على غرار مجلس كنائس الشرق الأوسط، وقد أعلن هذا فى إحدى عظاته، قائلاً «نتمنى يكون فيه مجلس كنائس فى مصر يضم الكنائس الموجودة».

القس رفعت فكري: مجلس كنائس مصر ليس له علاقة بالسياسة وأنشطته روحية دينية اجتماعية فقط

واكتملت الفكرة فى عهد البابا تواضروس بابا الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، الذى اجتمع مع الطوائف الأخرى، وأسسوا هذا المجلس، الذى يضم أكبر 5 كنائس فى مصر، وهى الأرثوذكسية، والإنجيلية، الكاثوليك، الروم الأرثوذكس، والكنيسة الأسقفية.

ما الهدف الذى اتفق عليه رؤساء الطوائف الخمس من أجل تأسيس مجلس كنائس مصر؟

- الهدف الرئيسى لإنشاء المجلس هو العمل المشترك بين الكنائس المختلفة، فى القضايا المشتركة التى تختص بالطوائف من منظور مسيحى، والمجلس يعمل من خلال اللجان التى تعمل على البحث والعمل المشترك وبحث القضايا ذات المجال المشترك بين الطوائف.

اللجنة تصدر مجلة سنوية لعرض مؤتمرات ولقاءات اللجان

ويتكون المجلس من لجان، منها المختص بأمور المرأة، والقسوس والكهنة، والإعلام، والحوار، وكل لجنة بها ممثلون من كل كنيسة وتحديداً 3 أشخاص، وتعقد كل لجنة مؤتمرات ولقاءات لمناقشة المشكلات التى تواجه الفئة التى تمثلها.

هل المجلس يساهم فى الحياة السياسية المصرية؟

- مجلس كنائس مصر ليس له أى علاقة بالسياسة، وجميع أنشطة المجلس ثقافية وروحية ودينية وخدمية واجتماعية فقط.

ناقشنا التغيرات المناخية والقضايا الموجودة على الساحة

ما أبرز القضايا واللقاءات التى عقدها مجلس كنائس مصر؟

- اللجان هى المسئولة عن مناقشة القضايا، لكن أبرز اللقاءات التى تم عقدها كانت عن تمكين المرأة ومكانتها، ومؤتمر يتم مناقشة التغيرات المناخية، والصحة النفسية للراعى، بالإضافة إلى دراسة القضايا الموجودة على الساحة.

كيف يتم تمويل اللجان الخاصة بالمجلس؟

- تمويل المجلس ذاتى، يعتمد على مبلغ محدد يتم دفعه من قبل كل طائفة سنوياً، هذه المبالغ يتم تحديد أوجه صرفها وفق اللجنة المختصة بالمجلس، وتحديدها حسب نشاط كل لجنة.

حدثنا عن دورك كرئيس لجنة الإعلام بالمجلس؟

- تقوم لجنة الإعلام بمتابعة الأنشطة والمؤتمرات واللقاءات التى تعقدها اللجان المختلفة، وتقوم بعمل بيانات إعلامية، يتم نشرها على الموقع الذى أنشأه المجلس، وإرسالها إلى المواقع والصحف المختلفة، باختصار هو الوسيط بين المجلس والميديا.

كما أننا نصدر مجلة سنوية تحمل اسم «كنائسنا المصرية» تتضمن أهم الفعاليات واللقاءات والمؤتمرات التى عُقدت على مدار العام.

ماذا عن هيكل مجلس كنائس مصر؟

- رئاسة المجلس تكون بالتساوى بين رؤساء الكنائس الخمس أعضاء المجلس، لكن يتم تداول أمانة المجلس من كنيسة لأخرى كل عامين، وخلال الاحتفال بالذكرى العاشرة لتأسيس المجلس، خلال العامين السابقين كانت أمانة المجلس من كنيسة الروم الأرثوذكس، وسيتم تسليمها للعامين المقبلين إلى الكنيسة الأسقفية فى احتفال يشهده رؤساء الكنائس، ويكون أمناء الطوائف الأربع الأخرى هم أمناء مساعدون.

المجالس الكنسية العالمية

يعقد مجلس كنائس مصر أسبوع صلاة من أجل الوحدة يتم مرة واحدة سنوياً من أجل مصر، يكون بالاشتراك مع مجلس كنائس الشرق الأوسط، يتم اختيار كنيسة ويتم عمل برنامج للصلاة، وعظة روحية. أما مجالس الكنائس العالمية فيتم الاشتراك من خلال مجلس كنائس الشرق الأوسط، أو من خلال عضوية كل طائفة فى المجالس الخارجية. ونتمنى خلال الفترة المقبلة أن يكون هناك تفعيل أكبر لدور اللجان، حيث إن عدداً من اللجان متوقفة حالياً منذ انتشار جائحة كورونا، بالإضافة إلى زيادة نشاط لجنة الشباب، وأن يمتد دور لجنة الكهنة والقساوسة لتتضمن الصعيد لإجراء لقاءات ومؤتمرات لأبناء الصعيد وألا تكون قاصرة على القاهرة والجيزة فقط.