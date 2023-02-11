الأمين العام لمجلس كنائس مصر: استطعنا جمع الطوائف على رأي واحد

قال الأرشمندريت ذمسيكنيوس الأذرعي، الأمين العام لمجلس كنائس مصر، إن اليوم سيتم تسليم الأمانة من كنيسة الروم الأرثوذكس إلى الكنيسة الأسقفية، مضيفا أن العامين الماضيين كانا مليئين بالبركة والنجاحات الخاصة بنشاطات المجلس.

وأضاف لـ«الوطن»، أننا استطعنا بروح المحبة جلوس الطوائف الخمس على طاولة واحدة، وأن نشارك التحديات والمشاريع المستقبلية للمجلس.

مناقشة قضايا مهمة

وتابع أن اليوم نتقدم بالشكر لرؤساء الطوائف لدعمهم للمجلس، وحضورهم اليوم في احتفالية تأسيس المجلس العاشرة في كاتدرائية جميع القديسين بالأسقفية أكبر دليل على دعمهم.

وأشار إلى أن أهم القضايا التي تم مناقشتها خلال الفترة الماضية هي اجتماعات عن قضايا تخص المسنين وكبار السن، والانتحار والإجهاض والإدمان، والتي تؤثر بشكل كبير على المجتمع، وكان لابد للكنائس أن تعطي رأيًا واحدًا وفكرًا واحدًا حول مثل هذه الموضوعات، مؤكدا أن المجلس استطاع أن يقدم رأيا واضحا للعالم عن مثل هذه القضايا.