«الخارجية» لقناة الحياة: الدبلوماسية المصرية تفاعلت مع الأزمة الروسية الأوكرانية منذ بدايتها

قال السفير أحمد أبوزيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية، إن كلمة وزير الخارجية في المؤتمر السنوي للمجلس المصري للشؤون الخارجية، استعرض فيها أهم التحديات التي واجهت السياسة المصرية الخارجية خلال العام الماضي.

الأزمة الروسية الأوكرانية موضوع المؤتمر

وأضاف «أبوزيد»، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، المذاع على قناة «الحياة»، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، أن المؤتمر ركز في البداية على الأزمة الروسية الأوكرانية باعتبارها موضوع المؤتمر السنوي هذا العام، وتداعيات هذه الأزمة على مصر والشرق الأوسط اقتصاديا، وعلى المنطقة بشكل عام من حيث الشق السياسي والجيوسياسي.

تفاعل الدبلوماسية المصرية مع الأزمة

ولفت إلى أن وزير الخارجية أشار إلى أن الدبلوماسية المصرية تفاعلت مع هذه الأزمة منذ بدايتها والدور الذي اطلعت به مصر في تشكيل مجموعة الاتصال العربية في إطار جامعة الدول العربية لمحاولة المساعدة في حل هذه الأزمة، ثم الاتصالات الدبلوماسية التي قامت بها مصر مع الجانبين على مدار الفترة الأخيرة لمحاولة العمل على حل هذه الأزمة.

وأوضح أن وزير الخارجية، انتقل بعد ذلك إلى الدور الذي اطلعت به مصر في التركيز على أهمية تعزيز الإطار المتعدد الأطراف ونظام الأمني الجماعي.