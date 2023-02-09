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وزير الخارجية يهنئ نظيره التونسي الجديد بمنصبه

كتب:

عمرو حسني
06:50 م | الخميس 09 فبراير 2023
العلاقات المصرية التونسية

العلاقات المصرية التونسية

أجرى وزير الخارجية، اتصالاهاتفيا بـ نبيل عمّار وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج.

وصرح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، بأن وزير الخارجية قدم التهنئة لنظيره التونسي على توليه مهام منصبه، متمنيا له كامل التوفيق والنجاح في مهامه.

 

العلاقات بين مصر وتونس

وأضاف السفير أبو زيد، أن وزير الخارجية أكد التطلع إلى استمرار العمل على تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون بين البلدين الشقيقين، فضلاً عن التنسيق والتشاور حول القضايا الدولية والإقليمية محل الاهتمام المشترك، معربا عن تطلعه للقاء شقيقه وزير خارجية تونس في أقرب فرصة ممكنة.

تصريحات وزير الخارجية 

واختتم المتحدث باسم الخارجية تصريحاته، موضحا أن وزير الخارجية أعاد التأكيد لنظيره على كامل دعم مصر لاستقرار وأمن ورخاء تونس الشقيقة، ما كان محل تقدير معالي الوزير نبيل عمّار، الذى أعرب عن شكره للفتة الطيبة من جانب الوزير مؤكدا تطلعه إلى لقاء قريب بين الوزيرين.

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