أرقام لإغاثة المصريين في تركيا وسوريا.. «الخارجية» و«الهجرة» تتابعان الأوضاع

بعد توابع الكارثة الإنسانية التي سببها الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا، أعلنت وزارة الخارجية، أنها تقوم بإجراء اتصالات، على مدار الساعة، من خلال القطاع القنصلي، مع سفارتي مصر لدى تركيا وسوريا، من أجل الوقوف على أوضاع المصريين الموجودين في البلدين عقب الزلزال المدمر والذي أسفر عن مقتل ما يزيد عن 16 ألف شخص في البلدين، مع الإعلان عن تخصيص أرقام لإغاثة المصريين في تركيا وفي سوريا.

أرقام لإغاثة المصريين في تركيا وسوريا

وكان السفير أحمد أبوزيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، قد أكد أن هناك أرقام لإغاثة المصريين في تركيا وسوريا، بسفارتي مصر لدى تركيا وسوريا، فضلا عن تواصلها مع وزارتي خارجية البلدين والسلطات المحلية، للاطمئنان على أوضاع المصريين الموجودين هناك.

من جهة أخرى، عقدت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، والسفير عمرو عباس، مساعد وزيرة الهجرة للجاليات، لقاءً افتراضيا، مع الطلاب المصريين الذين يدرسون في مختلف الولايات التركية، وذلك عقب إعلان الخارجية المصرية عن تخصيص أرقام لإغاثة المصريين في تركيا وسوريا.

الدولة تحرص على متابعة أبنائها

وأكدت السفيرة سها جندي، حرص الدولة على متابعة أبنائها في أي مكان في العالم، مع الوقوف على احتياجاتهم خلال هذه الأزمة، وأضافت أن الوزارة تتابع الموقف عن كثب في اطار تنسيق وتكامل الجهود للاطمئنان على أبناء الجاليات المصرية، والمواقف الصعبة التي يتعرض لها الشباب المصري، الذي يواجه تجربة إنسانية صعبة، كما سيتم التنسيق مع وزارة التعليم العالي لإعداد قوائم لمتابعة موقف أبنائنا الدارسين في تركيا.

أرقام لإغاثة المصريين في تركيا وسوريا بعد إعلان الخارجية

وجاءت أرقام لإغاثة المصريين في تركيا وسوريا، التي خصصتها وزارة الخارجية للإبلاغ عن أية حالات إصابة أو طلب المساعدة، بحسب بيان وزارة الخارجية، كالتالي:

سفارة مصر في تركيا: 00905497695566

سفارة مصر في سوريا: 00963112144886 - 00963112144885