تفاصيل قرعة تخصيص وحدات سكنية في العبور وأكتوبر للمهندسين (صور)

أجرت لجنة الإسكان بالنقابة العامة للمهندسين، برئاسة المهندس أحمد المصري، عضو المجلس الأعلى، وعضوية المهندس فاروق الحكيم مقرر مساعد لجنة القرعة، وليد أحمد فؤاد عضو لجنة القرعة، قرعة علنية لبيع 58 وحدة سكنية بمدينة العبور، وهي الوحدات التي شهدت إقبالًا كبيرًا من المهندسين، حيث تقدم 1149 مهندسًا لحجز وحدات العبور.

جاء ذلك بحضور المهندس الاستشاري حسام رزق، وكيل نقابة المهندسين والمهندس إيهاب خضر، وكيل النقابة والمهندس يسري الديب- أمين عام النقابة والمهندس أحمد صبري، الأمين العام المساعد والمتحدث الإعلامي لنقابة المهندسين،

قرعة تخصيص وحدات سكنية للمهندسين

وبحسب بيان عن نقابة المهندسين منذ قليل، رحب بداية إجراءات القرعة، المهندس الاستشاري حسام رزق- وكيل النقابة، بالمهندسين المشاركين في القرعة، والذين ضاقت بهم قاعتا مسرح النقابة، وقال: «الإقبال الكبير وغير المسبوق من المهندسين على حجز وحدات العبور، دليل على ثقة المهندسين بمشروعات النقابة».

الاستمرار في الدور الخدمي

وأضاف: «حريصون على أن تستمر النقابة في دورها الخدمي على أكمل وجه، وعلى أن نوفر مسكنًا مناسبًا ولائقًا للمهندسين».

وأشار وكيل النقابة إلى أن من لم يحالفه الحظ اليوم، ستكون أمامه فرصة أخرى، وأمام جموع مهندسي مصر، للحصول على وحدة سكنية، في الوحدات التي ستطرحها النقابة قريبًا في 6 أكتوبر والقاهرة الجديدة والعبور، وقال: «النقابة ستطرح قريبًا وحدات سكنية في 6 أكتوبر والقاهرة الجديدة، ولجنة الإسكان بالنقابة تنسق مع أجهزة المدن بالمجتمعات العمرانية الجديدة للحصول على أراضٍ في المدن الجديدة لإقامة مشروعات سكنية للمهندسين في جميع المدن الجديدة».

نقابة المهندسين

وأضاف: «النقابة تعاقدت مؤخرًا على 12 قطعة أرض في مدينة العبور لإقامة 12 عمارة سكنية للمهندسين، وجارٍ حاليًا الاتفاق على التعاقد مع قطعة رقم 13، ويجرى فورًا بدء تشييد وحدات سكنية تليق بالمهندسين، سيتم طرحها خلال العام القادم».

ومن جهته، أكد المهندس يسري الديب، الأمين العام للنقابة، حرص النقابة الكامل على الشفافية المطلقة في كل ما تنفذه من مشروعات، وقال: «نتعامل بشفافية وأمانة لخدمة المهندسين».

بينما قال المهندس أحمد المصري، رئيس لجنة الإسكان: «العام الجاري سيشهد طرح وحدات سكنية للمهندسين في أكتوبر والقاهرة الجديدة والعبور»، بواقع 216 وحدة بأكتوبر 152 بمدينة العبور، مؤكدًا أن لجنة الإسكان لا تدخر جهدًا لتوفير وحدات سكنية تليق بالمهندسين، وبتسهيلات غير مسبوقة.

كما تضمنت القرعة أيضا طرح 56 وحدة بمدينة 6 أكتوبر (منطقة الـ 18.5 فدان بجنوب الأحياء)، والتي أُقيمت بقاعة المؤتمرات الكبرى بنقابة المهندسين، وبحسب بيان النقابة، شهدت إجراءات القرعة عند افتتاحها تسجيل 317 مهندسًا، لشراء 56 وحدة سكنية والتي تم بيعها بالكامل، وجرت فعاليات القرعة في أجواء لا تنقصها الشفافية، واتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والتنظيمية.

وتتراوح مساحات الوحدات بمدينة 6 أكتوبر من 70رم² إلى 80م² بأسعار متوسطها 6200 جنيه مصري للمتر المربع، بتسهيلات في السداد حتى 6 سنوات بدون فائدة، والتسليم فوري بعد استكمال سداد نسبة 30% من قيمة الوحدة.