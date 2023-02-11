بدء التسجيل بالقرعة العلنية لوحدات إسكان نقابة المهندسين في العبور وأكتوبر

بدأ منذ قليل، توافد المهندسين لحضور القرعة العلنية لبيع وحدات سكنية بإسكان النقابة، بمدينة العبور «الحي التاسع»، وبمدينة السادس من أكتوبر «منطقة الـ 18.5 فدان بجنوب الأحياء»، بتسهيلات في السداد.

وحدات سكنية

وتُجري النقابة العامة للمهندسين، اليوم السبت، قرعة علنية لبيع وحدات سكنية، بتسهيلات في السداد حتى 6 سنوات بدون فائدة، والتسليم فورا حال استكمال سداد نسبة 30% من قيمة الوحدة.

مساحة الوحدات

وتتراوح مساحات الوحدات بمدينة العبور من 133 مترا إلى 218 مترا، بمتوسط أسعار 6200 جنيه للمتر المربع، فيما تتراوح مساحات الوحدات بمدينة 6 أكتوبر من 70 إلى 80 مترا، بأسعار متوسطها 6200 جنيه للمتر المربع.

وكانت النقابة قد أتاحت شراء كراسة الشروط وسداد مبلغ 50 ألف جنيه، جدية دخول القرعة، اعتبارًا من يوم الأول من فبراير الجاري.

ومن المقرر إجراء القرعة الساعة الواحدة ظهرًا، لإسكان العبور، والرابعة عصرًا لإسكان أكتوبر، بمسرح النقابة بالدور الأرضي.