إجراء قرعة الوحدات السكنية لأعضاء نقابة المهندسين اليوم

تنطلق اليوم قرعة الوحدات السكنية التي أعلنت عنها نقابة المهندسين الأسبوع الماضي في مدينتي العبور وأكتوبر ، في تمم الساعة الواحدة ظهرا للوحدات السكنية في مدينة العبور، وفي تمام الساعة الرابعة للوحدات في مدينة أكتوبر.

موعد ومكان القرعة

وأعلنت نقابة المهندسين، في بيان لها، عن موعد قرعة الوحدات السكنية للنقابة التي ستتم اليوم السبت في مسرح النقابة بالدور الأرضي ، على أن يكون الحضور للمتقدمين للوحدات السكنية من العاشرة صباحا.

وأوضحت المهندسين أن تسليم الوحدات السكنية في مدينتي العبور وأكتوبر فوريا بعد استكمال سداد نسبة 30% من قيمة الوحدة محل القرعة ، بالإضافة إلى تحرير شيكات بنكية بالمتبقي، كما يتم سداد وديعة الصيانة وتحرير شيك بقيمة 10 آلاف جنيه قيمة تأمين التشطيب.

رسوم جدية دخول القرعة

كما حددت نقابة المهندسين مبلغ قدره 50 ألف جنيه رسوم جدية دخول قرعة الوحدات السكنية في مدينتي العبور وأكتوبر، موضحة أنه سوف يتم تقديم تسهيلات في السداد حتى 6 سنوات بدون فائدة، على أن يكون متوسط سعر المتر في الوحدات المقدمة 6200 جنيه.

وكانت أعلنت النقابة عن موعد شراء كراسة الشروط الخاصة بالوحدات السكنية في الأول من شهر فبراير الجاري.