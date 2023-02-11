أسامة الهادي عن الحلقة الأخيرة من مسلسل وبينا ميعاد: رحلة من الانبساط

روّج الفنان أسامة الهادي عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، عن الحلقة الأخيرة لمسلسل وبينا ميعاد.

ونشر أسامة الهادي صورا من كواليس التصوير، وعلق عليها قائلا: النهارده الحلقة الأخيرة من مسلسلنا وبينا ميعاد.. رحلة من الانبساط والفرحة والشغف والتعب كملت بكلامكم وردود أفعالكم اللي عدت كل حاجة كنت متخيلها.. عيلة وبينا ميعاد شكراً مليون مرة على كل حالة حب كبير».

مسلسل وبينا ميعاد

ويضم مسلسل وبينا ميعاد مجموعة من نجوم الفن الكبار والشباب أبرزهم: شيرين رضا وصبري فواز، مدحت صالح، بسمة، نادية رشاد، وفاء صادق، محمد سليمان، داليا شوقي، أسامة الهادي، آية سليم، يوسف الكدواني، تسنيم مطر، يوسف إبراهيم، ميران عبدالوارث، بريهان أنور، خالد أنور، الطفل محمد العزازي، الطفلة كنزي رماح.

وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي حول مطلقة وأرمل كل منهما لديهما 4 أبناء، تربطهما قصة حب تكلل بالزواج ولكن مشكلات أبنائهما تضطرهما للانفصال وتتوالى الأحداث.