أسامة الهادي يحكي كواليس مشاركته بمسلسل «وبينا ميعاد»: تحمست لشخصية «طاهر»

قال الفنان الشاب أسامة الهادي الذي يشارك في مسلسل «وبينا ميعاد» الذي يعرض حاليًا، إنَّ شخصية «طاهر» تعد من التحديات الجديدة التي تحمّس لها بشدة، مشيرًا إلى أنَّه تلقى اتصالًا للقاء المخرج هاني كمال الذي استمع لنوع المزيكا التي يلعبها، ثم أرسل السيناريو له، مضيفًا: «بمجرد قراءة الشخصية وتفاصيل العمل، تحمست جدًا، وتأكدت من أن الحكاية ستثير اهتمام الناس».

وأشار «الهادي»، في تصريحات لـ«الوطن» إلى أنَّه يتابع ردود الأفعال سواء من الشارع أو السوشيال ميديا ومتابعة كل ما يكتب عن المسلسل وبالتحديد من الأشخاص الذين لا تربطهم معرفة بي حتى أطمئن لعدم وجود مجاملات، والوقوف على اهتمام الجمهور بالرسالة التي يطرحها وبينا ميعاد، وانتظار الحلقات لمعرفة تطورات الأحداث، متابعًا: «لقيت بينصحوني بالفعل بالانفصال عن حبيبتي في المسلسل، باعتبارها علاقة غير جيدة».

شخصية قوية

وعن مشهد «خناقته» مع الشاب الذي «عاكس حبيبته في المطعم»، أشار إلى أنَّ شخصيته ليست من النوع الصدامي أسوة بـ«طاهر»، متابعًا: «لو الموقف حصل معي بالفعل، كنت سأذهب للشاب وأنصحه، وأؤكّد له أن الرجال لا تفعل هذا الأمر، ولكن هناك شباب في هذه المرحلة العمرية يريد إثبات قوته وأنه (شبح) وبالتالي يدخل مثل هذه المعارك لطمأنة الحبيبة التي معه».

واستطرد قائلًا: «هناك شباب يمرون بعلاقات عاطفية غير سوية، وقد يدخلون في مرحلة من العند، إذا لفت أحدهم النظر إلى أن قصة حبه لن تكتمل، ومن ثم يجب على الصغار أن يستمعوا للنصائح ويفكرون جيدًا فيما يقال لهم بعيدًا عن التشبث بآرائهم».

أجواء ممتعة

وعن كواليس تصوير المسلسل، قال أسامة الهادي، إنَّ أجواء «اللوكيشن» كانت هادئة جدًا، مليئة بالضحك والتعلم واكتساب خبرات جديدة، وتجمع بين أجيال مختلفة من الممثلين، مشيرًا إلى أنَّه يعمل في مجال المزيكا والغناء وكتابة كلماتها سواء في مجال الإعلانات أو الأفلام القصيرة، ومن ثم يعد «التمثيل» بمثابة مغامرة جديدة وعالم يسعى لاكتشافه.

مسلسل «وبينا ميعاد»، تأليف وإخراج هاني كمال، بطولة شيرين رضا، وصبري فواز، ومدحت صالح، وبسمة، ومحمد سليمان، وفاء صادق، ونادية رشاد، وهاجر الشرنوبي، وداليا شوقي، ويوسف الكدواني، وميران عبدالوارث، وأية سليم، وخالد أنور، وتسنيم مطر، ويوسف إبراهيم، وبريهان أنور.