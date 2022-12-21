الفنان أسامة الهادي يشارك في بطولة مسلسل «وبينا ميعاد»

انتهى الفنان أسامة الهادي من تصوير آخر مشاهده في مسلسل «وبينا ميعاد»، المقرر بدء عرضه رسميًا مطلع يناير المقبل عبر قناة dmc وذلك بشكل حصري.

أبطال مسلسل «وبينا ميعاد»

المسلسل الدرامي «وبينا ميعاد» بطولة شيرين رضا ومدحت صالح وصبري فواز، بجانب مجموعة من الوجوه الشابة من بينهم داليا شوقي وتسنيم مطر وخالد أنور ويوسف الكدواني ويوسف إبراهيم، والعمل من تأليف وإخراج هاني كمال.

تفاصيل شخصية أسامة الهادي في مسلسل وبينا ميعاد

ويجسد أسامة الهادي شخصية «طاهر»، ابن لعائلة صبري فواز في أحداث المسلسل وهو شاب يهوى الموسيقى وكتابة الأغاني في دور مقارب لشخصية أسامة الفنية، نظرًا لكونه مغني وملحن.

ويعود أسامة الهادي لبطولة الأعمال الدرامية بعد قرابة سنتين منذ آخر أداوره في مسلسل «لعبة نيوتن» للنجمة منى زكي، ومن المقرر أن يبدأ عرض مسلسل «بينا معاد» على شاشة قناة «دي إم سي» مطلع يناير المقبل.

يذكر أن أسامة الهادي مغني وملحن وممثل شاب عرف في بداياته الفني كمغني لمشروعه الموسيقي الخاص الذي يحمل اسمه، ومن أشهر أغانيه «يوما ما هطير» و«الرد مبيوصلتش ليه» و«لسه فيا حيل»، ودخل مجال الدراما بأدواره في مسلسلات «لعبة نيوتن» و«كلبش» و«الأب الروحي».