موعد مباراة الأهلي والهلال السوداني المقبلة.. والقنوات الناقلة

موعد مباراة الأهلي والهلال السوداني والقنوات الناقلة، بدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، محل اهتمام العديد من عشاق ومحبي كرة القدم والنادي الأهلي، خاصة بعد انتهاء مشوار الفريق بكأس العالم للأندية وحصوله على المركز الرابع بعد الهزيمة من نادي فلامنجو البرازيلي برباعية مقابل هدفين، في مباراة شهدت طرد اللاعب «خالد عبدالفتاح» ظهير النادي الأهلي.

وتستعرض «الوطن»، موعد مباراة الأهلي والهلال السوداني والقنوات الناقلة، استمرارا للخدمات التي تقدمها لقرائها على مدار الساعة، من خلال السطور الآتية:

موعد مباراة الأهلي والهلال السوداني

ويأتي موعد مباراة الأهلي والهلال السوداني بدوري أبطال أفريقيا، السبت القادم الموافق من 18 فبراير 2023، خلال الساعة الثالثة عصرا، على ملعب «لوفتوس فيرسفيلد».

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والهلال السوداني

فيما تأتي القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والهلال السوداني بدوري أبطال افريقيا، لمشاهدة ، عبر مجموعة قنوات «بين سبورت»، الناقل الحصري والوحيد للبطولة بعد حصولها على حقوق بث البطولة مؤخرا.

قرعة الأهلي بدوري أبطال أفريقيا

وأسفرت قرعة النادي الأهلي بدوري أبطال أفريقيا، عن وقوع النادي الأهلى على رأس المجموعة التي تضم كل من نادي صن دوانز الجنوب أفريقي، والهلال السوداني، والقطن الكاميروني، واستطاع نادي صن دوانز تحقيق الفوز اليوم على نادي الهلال بهدف مقابل لاشئ اليوم ليتصدر جدول ترتيب المجموعة.

الأهلي يسعى إلى تحقيق لقب دوري أبطال أفريقيا

ويسعى النادي الأهلي إلى الفوز بدوري أبطال أفريقيا هذا الموسم واستعادت اللقب مجددا، بعد الهزيمة بنهائي البطولة الأفريقية خلال الموسم السابق أمام نادي الوداد المغربي، وعدم تحقيقه المركز الثالث بكأس العالم للأندية بعد الهزيمة من بطل البرازيل نادي فلامنجو خلال مباراة شهدت تحولاً بعد طرد اللاعب خالد عبدالفتاح واستقبال الفريق هدفين أنهوا على أماله بالفوز بالمباراة وتحقيق برونزية كأس العالم للأندية.