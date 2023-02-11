«سينرجي» تعلن إنتاج سلسلة أفلام عن الأبطال الخارقين.. تنافس العالمية

كشفت شركة سينرجي فيلمز، عن إنتاجها سلسلة أفلام عن الأبطال الخارقين، وذلك عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، مشيرة إلى أن العمل سينافس الأعمال العالمية بأحدث الطرق العالمية والجرافيكس والتصوير.

إنتاج أول سلسة لأفلام السوبر هيرو

وكتب شركة سينرجي فيلمز: «في ظل التطور السينمائي العالمي الهائل قررنا نحن سينرچي وأكبر الشركات المنتجة المصرية، إنتاج أول سلسة لأفلام السوبر هيرو الأبطال الخارقين وهو يعد تقديم لأول بطل عربي خارق في السينما العربية».

وأضافت: «العمل يأتي بالمواصفات العالمية وأحدث طرق التصوير والجرافيكس في الإطار الكوميدي مع الفنان الأكثر قربا لقلوب الأطفال والأسرة العربية، الذي يتمتع بخفة ظل فائقة، تتوقعوا من هو الفنان الذي تنطبق عليه هذه الصفات كي يقوم ببطولة هذا العمل الرائد؟».

حكايات جروب الدفعة

وتعرض شاشة قناة «on» غدا، مسلسل «حكايات جروب الدفعة» من إنتاج شركة سينرجي، الذي يشارك في بطولته شيري عادل وعمرو وهبة وميدو عادل وولاء الشريف وبسمة داود وصفاء الطوخي.